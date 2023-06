Fortaleza chega ao oitavo mês seguido de redução de homicídios

Fortaleza chegou em maio ao oitavo mês consecutivo de redução no número de homicídios. No último mês, foram registrados 62 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, soma de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) na Capital, uma diminuição de 31,1% em relação a maio de 2022, quando foram computados 90 casos.



Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foram divulgados na tarde desta segunda-feira, 5. As estatísticas também mostram que os assassinatos diminuíram no restante do Estado. Em maio, foram registrados 227 CVLIs, 15,6% a menos que os 269 de maio de 2022.



Com isso, houve uma redução de 7,7% no número de homicídios no Estado nestes cinco primeiros meses do ano. Foram registrados até maio 1.170 CVLIs no Ceará, enquanto, no mesmo período do ano passado, foram 1.267 ocorrências. É o ano menos violento no Ceará desde 2019, quando 937 homicídios foram registrados nos cinco primeiros meses do ano.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A redução é ainda mais acentuada em Fortaleza, que registrou 279 CVLIs de janeiro a maio deste ano, 27% a menos que os 382 do mesmo período do ano passado. São números semelhantes aos registrados em 2019, quando 277 CVLIs foram registrados nos cinco primeiros meses do ano na Capital.



Em press-release, a SSPDS creditou as reduções aos trabalhos desenvolvidos pelas forças de segurança. “A redução durante o período, na Capital e no Estado, é resultado das ações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da análise dos dados da Supesp, além da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS”, declarou o secretário Samuel Elânio.



“A redução demonstra o empenho e a dedicação dos profissionais da Segurança, propiciando uma maior sensação de segurança para a população”. A SSPDS não divulgou, até a publicação desta matéria, os dados de CVLIs detalhados, portanto, ainda não há informação sobre o número de homicídios por região do Estado, assim como o número de mortes por intervenção policial em maio.