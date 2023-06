PM da reserva tem carro e arma furtados no Grande bairro Bom Jardim

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um policial militar da reserva remunerada teve a arma de fogo e o veículo furtados. O carro foi recuperado, no entanto, a arma do agente de segurança não foi encontrada. O caso foi registrado nesse sábado, 3, quando a vítima estacionou o carro nas proximidades de um supermercado e o veículo foi subtraído, conforme O POVO apurou.

Conjuntos residenciais deverão ter bases da PM antes da entrega; LEIA

De acordo com uma fonte, o proprietário do veículo registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os militares do 17º Batalhão realizaram diligências para encontrar os criminosos. O carro do profissional de segurança aposentado foi achado na rua Ipiranga e encaminhado ao 32º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil responsável pela área.

A arma subtraída é uma pistola 340, que estava dentro do automóvel.