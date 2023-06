Duas pessoas são presas suspeitas de aplicar golpes em aplicativo de vendas

Duas pessoas foram presas nesta segunda-feira, 5, suspeitas de aplicar golpes por meio aplicativos de vendas. Ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foi realizada nesta tarde, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram repassadas informações para a Polícia a respeito de uma vítima que vendeu peças de computador e as enviou para uma pessoa que seria o comprador. No entanto, ele não recebeu o pagamento.

Um homem identificado como Egnardo Peixoto Avelino, 24, foi identificado durante as buscas. Conforme a SSPDS, ele estava vendendo os produtos eletrônicos e foi preso em flagrante. Outro homem identificado como Thiago Costa da Silva, 23, também foi localizado. A investigação aponta que Thiago também fazia parte do esquema de venda do material.

Golpes por app de venda: como o esquema funcionava

A Polícia apurou que a dupla agia com uma terceira pessoa, localizada em São Paulo.

De acordo com as investigações, Egnardo e Thiago aplicavam os golpes de compras e depois vendiam as mercadorias usando o mesmo aplicativo. Eles também enviavam parte dos objetos para serem vendidos em São Paulo.

Os homens foram levados para o 6º Distrito Policial (6º DP), onde foram autuados em flagrante por receptação qualificada. Os suspeitos estão à disposição da Justiça.



A SSPDS não divulgou qual aplicativo era usado pelos criminosos para aplicar os golpes.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

6º DP: (85) 3101 3533