Cão é resgatado após ficar preso entre duas paredes no bairro Castelão

Populares tentaram retirar o cachorro, que só conseguiu sair do vão com auxílio dos bombeiros

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um cachorro foi resgatado nesta segunda-feira, 5, após ficar preso entre duas paredes no bairro Castelão, em Fortaleza. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) durante a manhã de hoje, sem nenhum ferimento.

Moradores da rua São Sebastião, onde o animal ficou preso, tentaram retirar o cachorro do espaço entre as paredes, mas não tiveram sucesso. Por volta das 6h30min uma equipe da guarnição do Salvamento 02 foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e foi até o local.

Para realizar o resgate, o CBMCE precisou derrubar uma das paredes entre as quais o bicho estava entalado. Toda a ação foi realizada com o consentimento do dono da residência.

De acordo com os bombeiros, foi necessário usar equipamentos como talhadeira, punção e marreta para libertar o cão. O animal, que vive na rua e não possui tutor, foi removido em segurança e sem ferimentos por volta das 7h30min da manhã.