Homem com obesidade é resgatado após cair dentro de casa na Messejana

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um homem com obesidade foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) durante a manhã desse domingo, 28, no bairro Messejana, em Fortaleza. A vítima, com cerca de 250 quilos (kg), caiu de uma cadeira quando estava dentro de casa e teve dificuldades para se levantar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada para realizar a condução da vítima até o hospital, com auxílio de guarnições do CBMCE da Messejana e do José Walter.

Os vizinhos acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após ouvirem o barulho da queda. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a vítima estava consciente e sem sinais de fratura nos membros inferiores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por precaução, o homem foi transportado em uma ambulância do Samu para realizar uma avaliação hospitalar. O CBMCE reforça que, devido ao peso da vítima, houve uma atenção redobrada durante toda a ação, com uso de equipamento adequado para o caso.