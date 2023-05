Dia Municipal do Brincar é celebrado na Cidade da Criança em Fortaleza

As apresentações artísticas, contação de histórias e atividades esportivas ocuparam a Cidade da Criança, localizada no Centro de Fortaleza, na manhã deste domingo, 28 de maio. As atividades encerram a programação da Semana Mundial do Brincar, executada pela Prefeitura de Fortaleza.

A programação faz parte de mais uma edição do “Vem Brincar, Fortaleza!". O projeto objetiva levar ao público infantil brincadeiras ao ar livre, como pintura facial, teatro e fantoches, além da utilização do equipamento recreativo do parque.

“Brincar é uma ferramenta super potente para o desenvolvimento infantil, porque as crianças, na brincadeira, desenvolvem toda a área socioemocional delas”, explica Angélica Leal, secretária da Coordenadoria Especial da Primeira Infância de Fortaleza.

O estímulo à brincadeira, aliado à interação com o meio ambiente, faz parte da temática do evento, intitulada “A Natureza no Brincar”. Ao lado da família, completa Angélica, o momento oferece também um fortalecimento dos vínculos, além do contato com a natureza.

“A ideia é que os espaços públicos estejam preparados para receber as crianças, e que elas possam ter acesso a isso da maneira mais equitativa possível”, finaliza a secretária.

A técnica de enfermagem Lidiane Sousa foi comunicada sobre a programação de domingo na creche da filha e relata que sempre participa das atividades. Ao lado da vizinha, que decidiu convidar, a profissional acredita que o contato entre as crianças é um dos pontos positivos do dia.

“A criança tem que viver a fase dela de brincar, de novas descobertas, da leitura, da educação. Tudo faz parte do aprendizado na forma de brincar”, contextualiza.

Além da presença dos pais, o Dia Municipal do Brincar levou avós até a Cidade da Criança, como o funcionário público Firmo Bezerra. “Nós vimos o parque praticamente nascer e entendemos que essa (participação) é uma forma de fazê-lo ter vida”, relata Bezerra sobre a decisão da visita.



A química Lorena Mara Alexandre ecoa o sentimento de valorização do parque e a necessidade de um espaço capaz de estimular a relação das crianças com as brincadeiras ao ar livre.

“Quando a gente fica nos apartamentos, trancados, elas (as crianças) se sentem presas, ficam estressadas, nervosas. Então, é importante esse evento da Prefeitura para trazer as famílias para fora de suas casas”, explica Lorena.

Dia Municipal do Brincar incluía apresentações teatrais para as crianças e suas famílias Crédito: Samuel Setubal

O dia 28 de maio foi instituído como Dia Municipal do Brincar por meio da Lei nº 11.167/2021, sancionada pelo prefeito José Sarto em Fortaleza. Contudo, a data é celebrada mundialmente e foi criada em 1999 pela International Toy Library Association (ITLA) ou Associação Internacional de Brinquedotecas, em português.