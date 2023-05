Policiais civis são vítimas de tentativa de roubo e trocam tiros em Fortaleza

Trio é suspeito de tentar subtrair uma viatura descaracterizada da PCCE com policiais de serviço ocupando o veículo, no bairro Montese

Policiais civis foram alvo de uma tentativa de roubo e trocaram tiros com suspeitos. O caso foi registrado na rua Frei Vicente Salvador, no bairro Montese, em Fortaleza. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que flagraram a troca de tiros, na terça-feira, 23. Nas imagens é possível identificar que um homem desce armado e é surpreendido pela reação dos policiais. Há troca de tiros. O homem cai no chão e os outros fogem no carro.

O veículo atacado pelos assaltantes era uma viatura descaracterizada e os agentes de segurança eram dois inspetores e um escrivão. Todos estavam de serviço.

Um homem foi preso e um adolescente apreendido. O último foi baleado. O adulto foi autuado em flagrante por latrocínio tentado. Ainda foram apreendidos um aparelho celular e armas, além do veículo usado na ação criminosa, que possuía placas clonadas.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Ceará informou que o adolescente atirou nos policiais e foi lesionado. O adulto preso foi Francisco Wollison Araújo Silva, de 33 anos, com passagens de roubo de veículo, tráfico de drogas e receptação. O adolescente foi socorrido a uma unidade de saúde e está sob escolta policial.

Conforme a PCCE, os três policiais civis não sofreram lesões.