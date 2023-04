Homem tem arma roubada e é atingido com tiro na boca em Fortaleza

Um homem de 47 anos teve a arma de fogo subtraída por um homem que efetuou tiros com uma segunda arma. A vítima foi atingida na boca. O caso foi registrado nessa sexta-feira, 31, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito fugiu do local do crime, junto a um comparsa, em uma motocicleta. A investigação do caso está a cargo do 32º Distrito Policial. Imagens de câmeras de segurança auxiliam a elucidar a autoria do caso.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine