Passeio Ciclístico em Fortaleza está com inscrições abertas para o próximo domingo, 28

O evento acontece no próximo domingo, 28 de maio, e faz parte da campanha Maio Amarelo e tem como objetivo incentivar uso de bicicletas

Já é possível se inscrever para o IX Passeio Ciclístico promovido pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que acontece no próximo domingo, 28 de maio, e faz parte da programação do movimento Maio Amarelo, para prevenção de acidentes e mortes de trânsito. O objetivo do passeio é incentivar o uso de bicicletas como meio seguro de deslocamento.

Inscrições são realizadas pelo Canal da Mobilidade da Prefeitura de Fortaleza. Os primeiros 500 inscritos vão receber a camisa do evento.

O passeio tem um trajeto de 18 km e deve partir da sede da AMC, na avenida Desembargador Gonzaga, na Cidade dos Funcionários, às 6h30min. Inscritos devem doar 1 kg de alimento não perecível, que serão doados a instituições de caridade, na concentração do passeio.

Durante o evento ciclístico, agentes de trânsito e orientadores de tráfico estarão em viaturas e motocicletas fazendo a escolta dos participantes. O passeio deve sair da sede da AMC e percorrer as avenidas Desembargador Gonzaga, Rogaciano Leite e Chanceler Airton Queiroz, e as ruas Governador Manuel de Castro Filho e Professor Wilson Aguiar.

IX Passeio Ciclístico: 28 de maio, a partir das 6h30min

Inscrições: por meio do Canal da Mobilidade da Prefeitura de Fortaleza

Inscritos devem doar 1 kg de alimento durante a concentração do evento