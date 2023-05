25 anos do Halleluya terá padre Fábio de Melo, Rosa de Saron e atração internacional

Mais de 30 atrações artísticas estão relacionadas para o evento. Especificamente no domingo, 23, terá um "Show 25 anos", haverá uma séria de cantores que fizeram história no Halleluya

Uma mistura de música, diversão e fé, o Festival Halleluya, promovido pela Comunidade Católica Shalom, será realizado entre os dias 19 e 23 de julho, em Fortaleza. Ao ser considerado o maior festival de música católica da América Latina, o Halleluya deste ano preparou uma programação especial para celebrar o aniversário de 25 anos com mais de 30 atrações.

O evento terá entrada gratuita e acontecerá no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU). Das presenças confirmadas, aparecem o padre Fábio de Melo, as bandas Rosa de Saron e Missionário Shalom, além de Irmã Kelly Patrícia, Jake Trevisan e Flávio Vitor Jr. A banda italiana de pop rock cristão Reale e outras celebridades locais e nacionais de diversos estilos musicais também estão na programação.

Especificamente no domingo, 23, haverá uma agenda com nomes da música que fizeram história no evento, como Celina Borges e Eugênio Jorge, intitulada “Show 25 anos”.



Durante estes cinco dias, serão realizadas ações de solidariedade, como arrecadação de alimentos para doação, coleta de sangue e cadastro de medula óssea em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

"O Halleluya é um grande bem. Um grande bem por meio da evangelização, um grande bem para a família que participa do Halleluya, para os mais pobres e mais necessitados do Estado", destaca o padre e assistente local da Comunidade Católica Shalom em Fortaleza, Sílvio Scopel.



Novidades no ambiente

Esta edição traz como singularidade o advento do Espaço Cultural, da Expo Halleluya e o retorno do Espaço Games e do Halleluya Kids.



Serviço

Quando: 19 a 23 de julho de 2023

Onde: CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) - Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão, Fortaleza - CE.

Entrada gratuita.