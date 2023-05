Festival divulga ciência nos bares e restaurantes em Fortaleza

O festival Pint of Science, que promove divulgação científica em bares e restaurantes, começa nesta segunda-feira, 22, em Fortaleza. Os encontros ocorrerão em estabelecimentos localizados nos bairros Aldeota e Meireles, a partir das 18 horas. Ação ocorre ainda na terça-feira e na quarta-feira, dias 23 e 24 de maio.

A entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição para participar. O público paga apenas o que for consumido nos estabelecimentos, e não há emissão de certificados.

Segundo Adriana Rolim, professora da Universidade de Fortaleza (Unifor) e coordenadora do evento, a expectativa é positiva pois este ano marca o retorno presencial do Pint of Science. “Durante a pandemia, as edições foram on-line. Esperamos, novamente, ter as casas cheias porque a gente sabe que a população gosta de saber sobre ciência”, explica ela.

O festival traz assuntos que estão sendo muito discutidos atualmente, como hidrogênio verde, inteligência artificial e alimentos plant-based (alimentos vegetarianos parecidos com os similares de origem animal).

É uma oportunidade para quem quer estar mais próximo da pesquisa científica, conforme Adriana, porque as pessoas têm a possibilidade de ter um contato mais direto com grandes pesquisadores do Estado. “O grande objetivo do evento é aproximar a ciência e a população.”

No Brasil, 123 cidades terão o evento, com a presença de mais de 600 participantes. A expectativa de público para este ano no País é de 20 mil pessoas, superando a média de participantes dos anos anteriores.

Festival de ciência em Fortaleza: veja programação

Nesta segunda-feira, 22 de maio, o festival Pint of Science em Fortaleza ocorrerá no restaurante Cantinho do Frango, na Aldeota. Na ocasião, serão realizadas duas palestras: "Hidrogênio Verde: abastecendo o futuro com renováveis", ministrada pela professora da Universidade Federal do Ceará (UFC) Fernanda Lobo, e “Resiliência – sobre navegar através das adversidades”, de Normanda Morais, do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Já na terça-feira, 23 de maio, o encontro científico será no Hoots Gastropub, no Meireles. Para abrir o encontro, será ministrada a palestra “Ciência debaixo d'água: o que nos atrai nas ondas do mar?”, com Marcelo Soares, professor-adjunto da UFC. Depois, os professores Saulo Reis, da UFC, e Vládia Pinheiro, da Unifor, debatem sobre um ponto de inflexão no uso da Inteligência Artificial com a palestra “Que história é essa, ChatGPT?”.

No último dia de evento, quarta-feira, 24 de maio, ocorre a palestra “Plant-based: como será o alimento do futuro?”, com Ingrid Vieira Machado de Moraes, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Depois, o professor Hugo Fernandes Ferreira, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), fala sobre a "Conservação da natureza para muito além dos romances".

Pint of Science

O festival Pint of Science é realizado ao longo de três dias consecutivos todo mês de maio e chegou ao Brasil como um projeto-piloto na cidade de São Carlos, em 2015. É realizado em Fortaleza desde 2018.

Em Fortaleza, o evento é realizado pela Unifor, UFC, Uece e Embrapa, com o apoio do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento (Idesco), Laboratório de Conversão Energética e Inovação, Instituto de Ciências do Mar (Labomar), CGV Oftalmologia e dos estabelecimentos sede.

Serviço - Pint of Science 2023





22/5 – Segunda-feira

Palestras:

Hidrogênio verde: abastecendo o futuro com renováveis – Fernanda Lobo (UFC)

Resiliência- sobre navegar através das adversidades – Normanda Araújo de Morais (Unifor

Local: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

23/5 – Terça-feira

Palestras:

Que história é essa, ChatGPT? – Saulo Reis (UFC) e Vládia Pinheiro (Unifor)

Ciência debaixo d'água: o que nos atrai nas ondas do mar? – Marcelo Soares (UFC)

Local: Hoots Gastropub (av. Desembargador Moreira, 125 – Meireles)



24/5 – Quarta-feira

Palestras:

Conservação da Natureza para muito além dos romances - Hugo Fernandes (UECE)

Plant-based: Como será o alimento do futuro? - Ingrid Moraes (Embrapa)

Local: Vila Camaleão (av. Barão de Studart, 671 - Meireles)



Horário: a partir das 18 horas

Entrada: participação gratuita, sem necessidade de inscrição prévia. O público paga, apenas, o que for consumido no estabelecimento.