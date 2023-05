Cão cai em cacimba, fica submerso e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Um cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma cacimba na manhã deste sábado, 20, no bairro Cidade Nova, em Fortaleza. A guarnição compareceu ao local após chamado do tutor do animal, batizado de Zayon. O cachorro ficou por alguns minutos submerso, mas foi retirado do local com vida e sem ferimentos.

Os militares utilizaram uma corda e uma escada para salvar o animal. "Colocamos uma escada prolongável dentro da cacimba para que o cão se apoiasse nela e pudesse descansar um pouco. Depois, por meio de uma corda, conseguimos laçar e trazer o Zayon a terra firme, sem machucado aparente”, detalhou o comandante do socorro, tenente Moacir Parente.

Apesar do susto, o cão estava calmo e em bom estado de saúde. Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, a cacimba estava inacabada. Havia somente o buraco na areia, por onde Zayon pode ter escorregado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O incidente serve como um lembrete para a importância de garantir a segurança dos animais de estimação e evitar o acesso a locais perigoso", afirmou o Corpo de Bombeiros por meio de nota.

Cão ficou por alguns minutos submerso, mas foi salvo em bom estado de saúde Crédito: Divulgação/CBM-CE

A corporação alerta que poços, valas e cacimbas devem estar cercados, sinalizados e tampados para evitar situações de acidentes com animais e crianças. Havendo sinistro, a população deve acionar o serviço de resgate dos Bombeiros através do telefone 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.