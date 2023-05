Grupo de Interesse Ambiental divulga programação da campanha Junho Verde

Com o objetivo de promover a conscientização sobre as mudanças climáticas e discutir tópicos relacionados à questão socioambiental, o Grupo de Interesse Ambiental (GIA) promove a 6ª edição da campanha Junho Verde, que terá início no dia 5 de junho.

A partir da temática “Vivência climática para a Justiça Socioambiental: Por que a natureza está agressiva?”, a programação do evento é composta por atividades de rodas de conversa, oficinas e turismo ambiental.

Para participar do evento, os interessados deverão se inscrever nos formulários destinados para cada atividade.

De acordo com a programação divulgada pelo GIA, as rodas de conversa ocorrerão no auditório do Sebrae-CE, de 14h às 18h. Para participar, é necessário levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado às áreas Assentamento Menino Jesus, Lagamar e Granja Portugal.

Os workshops serão gratuitos e as oficinas custam R$ 16, com material pedagógico incluso. As atividades ocorrerão na sede do Grupo, de 15h30 às 17h30.

Confira a programação completa:



Segunda-feira, 05/06: Abertura; Roda de conversa sobre os Benefícios para a cultura da PAZ dentro da área de trabalho



Convidados: Gabriel Biologia, Michele Mourão e Jofran Borges

Sexta-feira, 9/6: Workshop de Reaproveitamento de garrafas PETs para o cultivo de hortaliças



Instrutor: Klaus Albao - Graduando em Economia Ecológica (UFC)

Segunda-feira, 12/6: Roda de conversa sobre Mudanças climáticas e justiça socioambiental



Convidado: Prof. João Alfredo - superintendente do Idace



Sexta-feira, 16/6: Oficina de Meditação do Coração



Instrutor: Paola Panzeri - Professora de Hatha Yoga formada IYTA (Yoga Alliance International)

Segunda-feira, 19/6: Roda de Conversa sobre o Papel da Juventude na Comunicação Socioambiental



Convidados: Fernanda Rodrigues - Terra Azul; Sabrina Cabral - Vem de Ruma e Levy Érico - GIA

Sexta-feira, 23/6: Oficina de Bioconstrução



Instrutor: Jofran Borges - Semente das Artes

Segunda-feira, 26/6: Roda de Conversa sobre Medidas Práticas para a Segurança Alimentar e Cozinha Solidária



Convidados: Adalberto Alencar - Fundação Cepema e Hebert de Lima - Idace

Sexta-feira, 30/6: Workshop de Culinária Vegana



Instrutor: Cecilia Maria - Rosalie Veggie