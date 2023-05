Trecho do José Walter será bloqueado por 45 dias a partir desta segunda, 22, para obras

Intervenções irão alterar itinerário de quatro linhas de ônibus no bairro

O cruzamento da avenida D com a rua 45, no Conjunto José Walter, será bloqueado a partir desta segunda-feira, 22, pelo período de 45 dias. A interdição será para realização de nova etapa das obras do projeto Meu Bairro Empreendedor, projeto da Prefeitura de Fortaleza.

Até o fim das obras, a Prefeitura garante que agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão presentes no local para orientar o trânsito. Os condutores que trafegarem pela avenida João Araújo Lima e desejarem acessar a avenida D deverão entrar à esquerda na avenida C, à direita na rua 69 e novamente à esquerda na avenida D.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) as intervenções também vão afetar o itinerário de quatro linhas de ônibus na capital. Essas rotas deverão acessar a avenida D, virar à esquerda na avenida J, à direita na avenida E, e novamente à esquerda na avenida L, para só então, seguir o itinerário normal.

As linhas são:

- Linha 347 - José Walter/Parangaba/Av. L

- Linha 373 - José Walter/Parangaba

- Linha 407 - José Walter/Expedicionários/Centro

- Linha 680 - José Walter/Papicu/Cidade Jardim.

Projeto de R$ 3,3 milhões

O bloqueio se dá pela continuação das obras iniciadas em 25 de abril pela Prefeitura, que tinham previsão de entrega para julho. De acordo com a administração Municipal, as obras já estão 75% concluídas, com a promessa de mais mobilidade e acessibilidade aos comércios da região.

Serão realizadas a pavimentação do piso intertravado, instalação de passagem elevada para pedestres, além de novas calçadas, vagas de estacionamento, e mobiliários urbanos como lixeiras, bancos, jardineiras e mesas de jogos.

O projeto foi orçado em aproximadamente R$ 3,3 milhões e deve beneficiar as ruas 41, 67, 46 e 50, além do trecho da avenida D entre a rua 41 e a faixa elevada existente em frente ao Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter.

A entrega das obras está prevista para agosto deste ano e irá se somar às intervenções feitas pelo Meu Bairro Empreendedor nos bairros Bom Jardim, Grande Mucuripe, Vila Velha, Pirambu, Mondubim, Messejana, José Walter e Planalto Ayrton Senna.