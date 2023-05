Fortaleza sediará 1º campeonato regional LGBTQIAP+ de futebol society

A cidade de Fortaleza será a sede do primeiro campeonato regional LGBTQIAP+ de futebol society. A competição, que ocorre neste sábado, 20, e domingo, 21, é promovida pela associação esportiva Ligay Nacional de Futebol.

A etapa Nordeste da Champions Ligay 2023 ocorrerá em parceria com o coletivo esportivo cearense Cangayceiros Futebol Clube e o Governo do Estado do Ceará.

Dez equipes participarão da competição, com times LGBTQIAP+ representando cinco estados: Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Entre as equipes participantes, o Ceará terá times de Aracatiaçu, Fortaleza, Itapipoca e Tianguá.

De acordo com a Ligay Nacional de Futebol, essa fase irá definir a classificação das equipes que seguirão para a final do campeonato nacional de futebol LGBTQIAP+, que deverá ocorrer no segundo semestre.

Diferente do futebol tradicional, o futebol society ou fut7 é disputado com sete jogadores em cada time e os jogos ocorrem em um campo de grama sintética com tamanho reduzido. A duração das partidas de fut7 também é menor e os jogos duram 50 minutos, divididos em dois tempos de 25 minutos.

A entrada no evento é gratuita e o ingresso social deverá ser adquirido no site da competição. A etapa Nordeste acontecerá na Arena Champions, no bairro Parangaba.

A competição também contará com a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão doados à instituição “Outra Casa Coletiva”, que oferece assistência a pessoas LGBTQIAP+ em vulnerabilidade social em Fortaleza.

A organização espera que, em média, 500 pessoas compareçam ao evento. Segundo Lucas Bertullino, presidente e atleta do Cangayceiros, a competição é uma maneira de incentivar o esporte entre a comunidade e enfrentar o preconceito no âmbito do futebol.



“O campeonato é uma forma de fomentar a prática de esporte entre as pessoas LGBTQIA+ e também de combater o preconceito nas partidas de futebol contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis (...) O objetivo dessa competição é mostrar que o futebol é um espaço para todes, tanto para quem vai jogar quanto para quem vai assistir”, afirmou.



Bertullino também contou que o coletivo está sempre em busca de melhorias para o cenário esportivo na comunidade e que planeja outras ações voltadas à temática na cidade.



Champions Ligay - Etapa Nordeste 2023

Dias: 20 e 21 de maio de 2023

Horário: das 15 às 22 horas no sábado e 14 às 17 horas no domingo

Local: Arena Champions (Rua Conselheiro Galvão, 77 – Parangaba, Fortaleza)

Ingresso: Gratuito, com retirada no site