Preso por estupro em Fortaleza tinha mais de 70 grupos de pornografia infantojuvenil

Um homem de 24 anos de idade foi preso pela Polícia Civil do Ceará na operação Caminhos Seguros, nesta quinta-feira, 18, em posse de milhares de vídeos e fotos de pornografia infantojuvenil. O homem estava com mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável e foi detido no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

O aparelho celular que ele usava para baixar e armazenar conteúdos ilícitos foi apreendido. O mandado foi cumprido pela equipe do 27º Distrito Policial, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

O homem é suspeito de estuprar uma sobrinha de três anos de idade. Ele não reagiu ao trabalho policial e não possuía antecedentes criminais. Após vistoria no aparelho celular, os policiais identificaram mais de 70 grupos e comunidades para baixar vídeos e imagens de conteúdo de pornografia infantojuvenil. Imagens continham vídeos de estupros de crianças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO apurou que a partir desses grupos foram verificados que mais de 100 mil pessoas integram essa rede de pedófilos. A prisão fez parte da operação Caminhos Seguros, que tem o objetivo de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.

O POVO apurou que a equipe do 27º DP chegou à residência do homem e ele estava na entrada de casa. No celular dele existiam grupos em aplicativos de mensagens pouco utilizados na rede de Internet. Em um só grupo existiam aproximadamente seis mil usuários, em outro três mil.

De acordo com a fonte, os grupos possuem pessoas de fora do Estado e também de outros países. Havia também a comercialização de pacote de imagens, em que o usuário compra fotos e vídeos. O indivíduo passou por audiência de custódia nesta sexta-feira, 19, e teve a prisão convertida em preventiva.

A apreensão mostrou uma rede de compartilhamento de imagens caracterizadas pelos policiais como "perturbadoras", com estupros e todo tipo de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Operação Caminhos Seguros

A matéria do jornalista Lucas Barbosa trouxe, nesta sexta-feira, 19, que a operação Caminhos Seguros, que foi deflagrada em todo o Brasil, resultou na prisão de 80 pessoas no Ceará. O balanço foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os mandados foram cumpridos em 23 municípios cearenses. A operação também atuou com vertente ostensiva e de palestras em instituições de ensino.