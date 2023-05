Mulher é presa por falsificação ao tentar tirar passaporte para a filha em Fortaleza

Uma mulher de 27 anos foi presa nessa quarta-feira, 17, por falsidade ideológica e uso de documento falso ao tentar tirar o passaporte para a filha de 1 ano. De acordo com a Polícia Federal (PF), a mulher forjou a assinatura do pai da criança.

Os policiais federais constataram que a mulher assinou o formulário de autorização de expedição de passaporte para a filha no campo destinado ao pai. Ao ser presa, a mulher teria afirmado que o pai da criança mora em Portugal e a orientou a produzir a assinatura falsa.

Antes de tentar tirar o passaporte, a suspeita procurou o atendimento da Polícia Federal e foi orientada a procurar o Juizado da Infância e Juventude. Pelo Juizado, ela precisaria pedir ao pai da filha que enviasse um formulário assinado para reconhecimento de firma no Brasil.

No entanto, a mulher não seguiu a orientação e resolveu forjar a assinatura. A presa se encontra à disposição da Justiça Federal e, segundo a PF, as investigações continuam para identificar outros participantes do crime.