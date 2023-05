Fortaleza expediu 151 bilhetes únicos para pessoas com mobilidade reduzida não aparente

Em Fortaleza, 151 pessoas com mobilidade reduzida não aparente receberam o bilhete único, emitido pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

O cartão garante direitos como embarque e desembarque prioritário pela porta da frente, além de estacionamento em vagas para pessoas com deficiência e acesso a terminais de integração, filas e cadeiras preferenciais.

O bilhete único para pessoas com mobilidade reduzida não aparente é emitido pela Etufor desde outubro de 2021, e 86 cartões foram emitidos durante o primeiro ano. O cartão não dá direito a gratuidade.

É possível solicitar a emissão de um cartão na sede da Etufor mediante agendamento online. Os solicitantes devem apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e laudo médico que ateste a mobilidade reduzida não aparente e passam por análise e captura biométrica.

Podem solicitar o bilhete pessoas com fibromialgia, hérnias de disco, mastectomizadas ou com câncer, pessoas com deficiência, patologias ortopédicas ou pouca acuidade visual, entre outras.