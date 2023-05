Condenado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo é preso

Um homem de 31 anos foi preso na tarde desta segunda-feira, 15, no bairro Iracema, em Fortaleza, pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará (Força-Tarefa Susp), em ação coordenada com a Polícia Militar do Ceará (PMCE). O homem é condenado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A ação que resultou na prisão do suspeito foi realizada no âmbito de uma cooperação interagência, com foco na inteligência de segurança pública.

O mandado de prisão contra o detido foi expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza. O suspeito se encontra à disposição da Justiça cearense.

