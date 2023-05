Professor é acusado de cometer assédio sexual contra alunos dentro de escola em Fortaleza

Um professor de 35 anos é acusado de ter cometido assédio sexual contra alunos entre 13 e 14 anos de idade dentro de uma escola da rede municipal de Fortaleza. Ato teria ocorrido em novembro do ano passado. Conforme Secretaria Municipal de Educação (SME), o educador foi afastado de suas funções e uma sindicância foi instaurada, "a fim de prosseguir com o Processo Administrativo Disciplinar necessário".

Segundo informações do familiar de uma das vítimas ao O POVO, que terá a identidade mantida em anonimato, o assédio teria ocorrido contra pelo menos cinco alunos. Na ocasião, o professor teria ido até a sala de aula e chamado o grupo para ir ao laboratório da unidade.



Quando chegou no compartimento, o educador teria atendido um estudante por vez, de forma individual. Conforme denunciante relatou, durante a conversa o professor falou para cada uma das vítimas que suas notas estavam baixas e que poderia passar atividades para melhorar essa situação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse momento, contudo, o educador insinuou que "se o aluno fosse legal" poderia ajudar a reverter o quadro de outra forma. O familiar da vítima conta que, após isso, o professor tentou fazer com que os estudantes pegassem no órgão genital dele, entre outros comportamentos sexuais.

Assustados, os meninos foram até a direção da escola contar o que havia acontecido. No entanto, depois eles teriam chegado a combinar entre eles que não falariam mais sobre o assunto, com vergonha do que havia acontecido e com medo de, em razão disso, sofrerem bullying na escola.

Caso é investigado pela polícia



Conforme denunciante, a direção soube do ocorrido e logo em seguida o professor foi afastado. No entanto, os pais não teriam sido procurados para serem informados do que havia acontecido. Só recentemente é que souberam, após os estudantes tomarem coragem para falar com seus responsáveis.

"Não teve a preocupação de pensarem no psicológico dos meninos", disse o familiar sobre as vitimas estarem recebendo um acompanhamento psicológico somente agora, seis meses depois do fato. Ele também conta que, em razão do ocorrido, os garotos teriam apresentado um desempenho escolar ruim.

O familiar desabafa que o "sentimento é de impotência, revolta", sobre o choque que sentiu ao saber do ocorrido. Ainda nessa semana, ele procurou a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) para abrir um Boletim de Ocorrência (BO).

Procurada pelo O POVO, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Dceca, informou que "investiga uma denúncia contra um professor, de 35 anos, suspeito de crime de importunação e assédio sexual, tendo como vítima um adolescente de 13 anos".

Órgão garante que "oitivas e diligências estão em andamento com o objetivo de elucidar o caso e frisa que "mais informações não serão divulgadas para não comprometer os trabalhos policiais em andamentos".

Já em relação ao professor, o familiar ouvido pela reportagem conta que a SME não provou que ele está atualmente fora de sala de aula. Além disso, denunciante relata que há informações de que o educador é quem teria pedido afastamento da escola, por conta de problemas de saúde que apresentou.

Em nota encaminhada ao O POVO, a Secretaria Municipal de Educação garante que "está apurando rigorosamente as denúncias de assédio" e que o professor foi sim afastado de suas funções e não retornou a trabalhar na unidade.

A SME frisa que uma sindicância foi instaurada e encaminhada para a Procuradoria Geral do Município (PGM), a fim de prosseguir com o Processo Administrativo Disciplinar necessário.

"Escutas qualificadas dos estudantes, seus responsáveis e escola têm sido realizadas junto aos agentes da Célula de Mediação Social e Cultura de Paz da SME. Esta medida tem como objetivo realizar a apuração dos fatos, acolhimento dos alunos e orientação aos familiares", conclui o órgão em nota.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca): (85) 3101-7340

Confira nota da SME na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que está apurando rigorosamente as denúncias de assédio que teria sido praticado por um professor da Rede. Após a denúncia dos estudantes, o professor foi afastado de suas funções e não retornou a trabalhar na unidade.

Uma sindicância foi instaurada e encaminhada para a Procuradoria Geral do Município (PGM), a fim de prosseguir com o Processo Administrativo Disciplinar necessário. Após a conclusão do processo, serão tomadas as medidas jurídicas cabíveis. O caso também foi informado ao Conselho Tutelar, assim como aos demais órgãos competentes.

Escutas qualificadas dos estudantes, seus responsáveis e escola têm sido realizadas junto aos agentes da Célula de Mediação Social e Cultura de Paz da SME. Esta medida tem como objetivo realizar a apuração dos fatos, acolhimento dos alunos, e orientação aos familiares.

Ressaltamos o compromisso da Secretaria em assegurar a integridade física, moral e psicológica de seus estudantes. Repudiamos quaisquer atos de violência, sejam eles verbais, físicos ou psicológicos".