Em Fortaleza, pai reencontra filho que estava desaparecido há 5 meses

O rapaz estava na Casa de Cuidados do Ceará desde em março, onde chegou com um ferimento na cabeça e outras sequelas

Antônio Alves, que buscava o filho desaparecido desde o último jogo do Brasil na Copa do Mundo em dezembro de 2022, finalmente recebeu uma notícia alentadora. A equipe multidisciplinar da Casa de Cuidados do Ceará (CCC) entrou em contato com ele para informar que seu filho, Antônio Moraes, estava internado no equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

“Cheguei a perder as esperanças e a achar que ele havia morrido, pois recebemos diversos trotes e nenhuma informação concreta”, lembra Alves.

O paciente havia chegado à CCC no dia 28 de março, encaminhado de um hospital, com um relatório que o declarava como vítima de agressão física, um ferimento na cabeça e outras sequelas. Ele chegou ao local desorientado e mencionava que havia perdido o celular e não lembrava o número, o que tornou a tarefa de identificá-lo ainda mais difícil para a equipe da CCC.

As equipes de Serviço Social e Terapia Ocupacional buscaram formas de comunicação como mímicas e impressão de fotos dos bairros próximos ao local onde foi encontrado. Tudo no intuito de obter dados sobre seus familiares e, assim, acionar a Rede Socioassistencial do Município.

No período em que Moraes esteve internado, o Serviço Social da instituição solicitou à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) a realização de papiloscopia e exame de DNA.

A família do jovem foi encontrada após uma enfermeira da Casa de Cuidados ver a foto do paciente na lista de desaparecidos da rede social do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



“É muito importante que os parentes registrem o desaparecimento junto aos órgãos competentes para facilitar o reconhecimento destes por parte da população”, alerta Meyrianne Nogueira, assistente social da CCC.