Praias de Fortaleza: seis trechos estão próprios para banho

No setor Centro, cinco locais estão adequados para banho; a oeste, apenas um. Todos os trechos estão impróprios na parte Leste de Fortaleza

Apenas seis praias de Fortaleza estão próprias para banho neste fim de semana. Conforme o boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), os locais se encontram em diferentes partes da orla da Cidade, que está dividida em setor Leste, Centro e Oeste.

De acordo com o relatório, nenhum trecho do setor Leste de Fortaleza está próprio para os banhistas.

Já no setor Centro, foram identificados cinco locais adequados para banhistas, iniciando na praia do Meireles, próxima à av. Desembargador Moreira e chegando até a praia de Iracema, na altura da av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica.

No setor Oeste, apenas um trecho, a praia do Pirambu, praia da Leste, na altura da av. Filomeno Gomes, está próprio para banho.



A balneabilidade no Ceará é monitorada pela Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), órgão responsável por avaliar a qualidade da água das praias e emitir relatórios semanais sobre a condição de banho nas diferentes regiões do estado.

Na capital, as coletas são realizadas semanalmente em 31 pontos, distribuídos em três setores:

Setor Leste – Compreendido entre a praia do Caça e Pesca e a praia do Farol; com 11 pontos de amostragem;

Setor Centro – Compreendido entre a praia do Iate e a praia em frente à Indústria Naval do Ceará (INACE), nas imediações do número 100, da Av. Presidente Kennedy, com 10 pontos;

Setor Oeste – Compreendido entre a praia do Marina’s Park Hotel, na Avenida Presidente Castelo Branco, Nº. 400, até a foz do rio Ceará, com 10 pontos.