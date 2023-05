Corpo de pescador desaparecido em Camocim é identificado pela Pefoce

O corpo de um homem que havia desaparecido de uma embarcação no município de Camocim, no Ceará, foi identificado por meio de técnica necropapiloscópica, a partir da coleta de impressões digitais. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSDS), por meio da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Houve uma comparação com o banco de dados da Pefoce. A técnica possibilita a "leitura" dos desenhos na ponta dos dedos do indivíduo. A equipe confirmou que o corpo era do homem de 51 anos, tripulante de uma embarcação, que havia desaparecido no dia 28 de abril, em Camocim. Após ser encontrado o corpo, houve a atuação da equipe no sentido de identificá-lo, em Sobral.

A Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas da Pefoce reforça a importância do cadastro civil feito por meio de documentos como o Registro Geral (RG), que possibilita a manutenção da base de dados atualizados para que seja necessário o trabalho da Perícia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine