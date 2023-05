10 vantagens de contratar um pet sitter

Pet sitter é um termo em inglês que quer dizer, em tradução livre, “babá de pet”. Resumidamente, é um profissional que cuida de animais de estimação enquanto os tutores estão ausentes. O hábito de contratar um pet sitter tem se tornando cada vez mais comum para alguns tutores, especialmente quando não é possível estar presente em casa para cuidar dos bichinhos.

A seguir, confira algumas vantagens de contratar um pet sitter:

Contratando um pet sitter, o seu animalzinho ficará em sua própria casa, o que significa que estará em um ambiente familiar e confortável para ele.

O pet sitter irá garantir que o animal seja alimentado e hidratado corretamente, de acordo com suas necessidades e rotinas.

O profissional será capaz de identificar rapidamente quaisquer problemas de saúde ou comportamento incomum e tomar as medidas necessárias. Inclusive, no Brasil, há cursos específicos para quem deseja se tornar um cuidador de animais.

Ele irá garantir que o animal tenha tempo suficiente para passear, brincar e se exercitar.

Se o seu animal precisar de medicamentos, o pet sitter irá garantir que ele receba as doses corretas e no momento certo.

Um pet sitter pode ser a melhor companhia para o seu bichinho quando você estiver ausente (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

6. Atividades personalizadas

O profissional pode adaptar as atividades e as brincadeiras para as necessidades específicas do animal.

7. Companhia

Um pet sitter pode oferecer companhia ao animal de estimação, tornando o tempo em que você estiver fora mais agradável para o bichinho.

8. Interação social

Os pet sitters geralmente têm experiência em socialização de animais, permitindo que seu animal vivencie interações positivas com outras pessoas e animais.

9. Menos riscos de contágio de doenças

Deixar seu animal em casa reduz as chances de ele contrair doenças de outros bichos, como em creches ou hotéis.

10. Tranquilidade

Você pode sair de casa com a tranquilidade de que seu animal está sendo bem cuidado.