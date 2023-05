Pet Day: 9 itens para o dia de levar o cachorro ao trabalho

O Pet Day é uma data muito especial para os amantes de animais de estimação, especialmente para aqueles que têm cachorro. Isso porque é um dia em que as empresas permitem que os colaboradores levem seus cães para o trabalho. Inclusive, um estudo realizado pela Universidade Commonwealth, na Virginia, nos Estados Unidos, confirmou que os cães no ambiente de trabalho ajudam a reduzir o estresse e motiva os funcionários.

A seguir, confira uma lista com itens para tornar o dia do seu cachorro no trabalho mais agradável!

1. Coleira e guia

Seu cachorro deve usar uma coleira com uma identificação para que, em caso de perda ou fuga, seja possível identificar o animal. Além disso, leve uma coleira com guia confortável, mas que permita você controlar o cão com facilidade.

2. Cama ou cobertor

Seu cachorro precisará de um lugar confortável para descansar durante o dia; então, levar uma cama ou cobertor aconchegante para ele se deitar é importante.

3. Comida e petiscos

Não se esqueça de garantir comida e petiscos ao seu amigo peludo. Se ele estiver acostumado a uma dieta específica, não se esqueça de levar sua comida regular.

4. Água e tigela

É importante manter seu cão hidratado durante o dia. Leve uma garrafa de água e uma tigela portátil para que ele possa beber água fresca quando necessário.

É importante gerar distrações para o pet durante o trabalho (Imagem: Zivica Kerkez | ShutterStock)

5. Brinquedos

Um ou dois brinquedos ajudarão a manter seu cão entretido durante o dia e evitarão que ele fique entediado ou ansioso.

6. Toalha

Caso chova ou seu cachorro precise de uma limpeza rápida, ter uma toalha à mão pode ser útil.

7. Saco de lixo e tapete higiênico

Sempre é bom estar preparado para recolher as fezes e o xixi do seu cão. Diante disso, providencie sacos de lixo e tapete higiênico.

8. Caixa de transporte ou cercadinho

Se o seu local de trabalho exigir que você mantenha seu cachorro em um local específico, uma caixa de transporte e um portão para cães podem ser úteis para mantê-lo seguro e confortável.

9. Carteira de vacinação

Muitos locais de trabalho exigem uma carteira de vacinação para os animais de estimação. Certifique-se de ter uma em mãos para evitar problemas.

Com esses itens em mãos, você e seu cachorro estarão prontos para uma experiência de trabalho segura e agradável. Lembre-se de que seu cachorro pode precisar de tempo para se acostumar ao novo ambiente, então esteja preparado para oferecer a ele bastante atenção e carinho durante o dia.

