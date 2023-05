Fortaleza recebe torneio gratuito de skate no Parque Dom Aloísio Lorscheider

Fortaleza receberá torneio gratuito de skate no Parque Dom Aluísio Lorscheider nesta quarta-feira, 3. O “Game of Skate” será aberto ao público e acontecerá das 17 às 21 horas. O evento reunirá crianças e jovens do bairro Itaperi e adjacências.

O torneio será promovido pela Secretaria da Proteção Social (SPS), em parceria com a Federação de Triathlon do Ceará (Fetriece). “Esta é mais uma ação que a SPS promove para reunir nossas crianças e jovens, em ambiente de competição esportiva saudável, de interação familiar e comunitária”, ressalta a secretária da Proteção Social, Onélia Santana.

As inscrições devem ser realizadas no local do torneio antes do início do torneio. A competição recreativa será realizada a partir de apresentações individuais, onde cada competidor deve fazer o maior número de manobras, com níveis de habilidade e dificuldade diferentes, para pontuação. Professores e monitores acompanharão a competição.

Os participantes serão divididos em chaves, por duplas, e por faixa etária. O grau de dificuldade das manobras é o que determina a nota de cada participante. O vencedor de cada dupla segue à chave seguinte e, assim, sucessivamente, até chegar à final.

Serviço:



Game of Skate no Parque Dom Aluísio Lorscheider

Data: 3 de maio (quarta-feira)

Horário: 17 às 21 horas

Endereço: Av. Bernardo Manuel, Bairro Itaperi, em Fortaleza (CE)

