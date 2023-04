Fortaleza recebe primeiro torneio gratuito de beach tennis no Parque Dom Aloísio Lorscheider

Aulas gratuitas de beach tennis também são realizadas no Parque Dom Aloísio Lorscheider. Com 64 alunos inscritos, as atividades ocorrem de segunda a sábado no local

O beach tennis - tênis de praia - teve o seu primeiro torneio gratuito em Fortaleza, na última sexta, 31, no Parque Dom Aloísio Lorscheider, equipamento da Secretaria de Proteção Social (SPS) do Governo do Ceará. O esporte, criado na Itália, tem ganhado cada vez mais adeptos na capital cearense.

Reginaldo Nascimento, responsável pelo tênis de praia no parque, comemora que a modalidade vem se tornando popular. O professor é formado em Educação Física e especialista em beach tennis.

“O sentimento mais forte é que o beach tennis inclui, são pessoas de todas as idades, e sempre muito acolhedores uns com os outros. Aqui, temos acolhimento. Eu fico feliz que está se popularizando, porque temos pessoas de todas as idades, e, além de tudo, como qualquer esporte, ajuda muito na saúde”, destacou o professor.

Cinco duplas femininas e sete duplas masculinas na faixa etária entre 15 e 50 anos inscreveram-se no torneio. Entre as parcerias, estão Elisabeth Oliveira e Emily Isabele, mãe e filha, que conquistaram a vitória do torneio feminino.

“Nós não íamos nem participar, porque não nos sentíamos boas e não botamos fé em nós mesmas. Inclusive, começamos perdendo, já tínhamos até saído da quadra, voltamos na repescagem e vencemos”, comemorou Elisabeth.

“A gente conseguiu se superar, e é muito bom ganhar”, completou Emily a fala da mãe. Moradoras da comunidade onde o parque está inserido, elas optaram pelo beach tennis por conta da saúde e se apaixonaram pela modalidade.

Com 64 alunos inscritos, as aulas do novo esporte acontecem de segunda a sábado nas dependências do Parque Dom Aloísio Lorscheider, localizado na avenida Bernardo Manuel. O espaço completou, recentemente, um ano da inauguração.

Além da quadra, o parque oferece todo o equipamento necessário para os alunos inscritos nas aulas, como raquete e bola para os treinos. Devido ao aumento da procura foi aberta uma turma para crianças. O professor Reginaldo celebra a diversidade do público das turmas, que são frequentadas por pessoas de todas as idades.

Administrado pela Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece), o Parque, que é um equipamento da SPS, tornou-se um celeiro para novos atletas de diversas categorias. Além do beach tennis, são ofertadas as atividades de basquete, futsal, vôlei, futmesa, skate, capoeira, jiu-jitsu, ritmos e balé. Mais de 1.600 alunos estão matriculados nas modalidades esportivas ofertadas.

O Parque Dom Aloísio Lorscheider foi inaugurado em março de 2022. O espaço contou com um investimento de 9 milhões do Governo Estadual.



Serviço

Turmas de Beach Tennis

Segunda e quarta-feira: 18h às 20h

Terça e quinta -feira: 18h30 às 20h30

Sexta-feira: 18h às 19h e 19h às 21h (turma kids)

Sábado: 06h30 as 08h30

Funcional

Segunda, terça e quinta-feira: 07h30 às 08h30

Futebol

Segunda: 14h às 19h

Quarta e sexta-feira: 14h às 20h

Terça e quinta-feira: 17h30 às 20h

Dança

Todos os dias: 17h às 21h

Capoeira

Quarta-feira: 18h às 21h

Sexta, sábado e domingo: 17h às 21h

Tiro com Arco

Terça-feira: 8h às 12h e 13h às 17h

Quinta-feira: 8h às 12h e 13h às 16h

Basquete

Segunda, quarta e sexta-feira: 18h às 21h

Skate

Segunda a sexta-feira: 17h às 21h

Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

