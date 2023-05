CGD abre processo para investigar policial penal suspeita de namorar e proteger interno

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta de uma policial penal que exercia cargo de poder na Cadeia Pública de Uruburetama, no Ceará.

A denúncia afirma que a policial penal mantinha um relacionamento amoroso com um interno e que ele se tornou um protegido. A decisão pela abertura do procedimento para analisar a conduta da policial penal foi divulgada no DOE no dia 28 de abril.



A primeira denúncia aconteceu por meio de uma comunicação interna em uma manifestação registrada no Portal Ceará Transparente. A informação fornecida no registro era de que o interno pernoitava em um apartamento alugado pela Policial Penal, ao lado da Cadeia Pública. No entanto, o homem estava preso entre 21/09/2018 a 16/03/2019.

De acordo com informações que constam no Diário Oficial do Estado (DOE), o relacionamento foi confirmado por testemunhas, que descreveram que o namoro iniciou quando o homem foi recolhido a cadeia. A denúncia da CGD ainda aponta uma reportagem jornalística que mostra uma foto da policial penal e o interno.

O POVO solicitou informações a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização e aguarda resposta. A identificação ou as fotografias da policial penal não são divulgadas em razão de não ter prisão em flagrante ou o crime ser de grave ameaça.