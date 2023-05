Dia das Mães: veja o que cada shopping da Grande Fortaleza preparou para a data

Com o Dia das Mães se aproximando, os shoppings de Fortaleza e da Região Metropolitana já estão se antecipando e lançando campanhas para atrair clientes.

Alguns dos empreendimentos vão presentear clientes com itens, em compras acima de determinado valor, outros irão sortear prêmios ou até mesmo experiências.

Confira abaixo o que cada shopping da Grande Fortaleza está oferecendo de bonificação durante a data que mais movimenta o comércio no primeiro semestre.

Shopping Eusébio

O Shopping Eusébio está com a promoção "Cheirinho de Mãe", onde a cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um kit Flora Pura, que contém uma manteiga hidratante e um sabonete. Uma troca é permitida por CPF, e a troca pode ser feita no balcão de Trocas está localizado na praça de alimentação.

De acordo com o shopping, a movimentação de clientes deve incrementar em 5% o crescimento das vendas em comparação com o Dia das Mães de 2022. A promoção começou no dia 26 de abril e vai até 14 de maio ou enquanto durarem os estoques.

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba realiza ação entre os dias 2 e 14 de maio, ou enquanto durar o estoque, onde ao somar o valor de R$ 350 em compras nas lojas participantes, o cliente vai ganhar um kit Natura Ekos, composto por dois hidratantes castanha, para pés e mãos, cada um com 75g.

Para participar, o consumidor precisa inserir os dados pessoais no site do Shopping Parangaba e cadastrar os cupons fiscais. Também ha opção de se inscrever no posto de trocas localizado no piso L1, próximo à loja Nagem. É permitido um brinde por CPF e as notas são cumulativas, desde que os valores sejam iguais ou maiores a R$ 10, por cupom.

Shopping Del Paseo

Na campanha intitulada "Mães Del Paseo - No tom do amor", a partir de R$ 350 em compras no período de 29 de abril a 14 de maio, o cliente ganha um fone bluetooth. O brinde é limitado a uma unidade por CPF.

Para participar, os clientes devem cadastrar os cupons no app do Del Paseo e a troca pelos brindes é feita no posto localizado no Piso L1 do empreendimento. As trocas seguem até o domingo de Dia das Mães, 14, ou enquanto durarem os estoques. Os atendimentos ocorrem de segunda a sábado, de 11 horas às 22 horas, e domingo, de 12 às 21 horas.

De acordo com o superintendente do shopping, Eizon Said, a perspectiva para a data é de incremento em torno de 19% em vendas e de 16% no fluxo de pessoas.

Grand Shopping

A ação no Grand Shopping acontece até o dia 14 de maio. A cada R$ 150 em compras, em qualquer loja, o cliente ganha um cupom para concorrer a um ano de mercado grátis no Supermercado Pinheiro, e comprando R$ 300, o cliente ganha um conjunto de colar e brincos, limitado a um brinde por CPF.

Além disso, todos os colaboradores das lojas também estão concorrendo a R$ 2 mil em vale compras no shopping.



Para participar, o cliente precisa ir até o ponto de troca, localizado no térreo do shopping, próximo a loja Zenir, e levar os cupons fiscais. Serão válidos cupons de compras entre os dias 26 de abril a 14 de maio.

A expectativa do Grand Shopping no período é de um incremento de 25% no fluxo de pessoas e 15% de crescimento nas vendas se compararmos ao igual período de 2022.



North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul Shopping e North Shopping Maracanaú

Os shoppings da Ancar Ivanhoe, apresentam a campanha "Mães que inspiram". Até 14 de maio, os empreendimentos vão presentear os clientes com compre-ganhe de produtos.

No North Shopping Fortaleza, a partir de R$ 300 em compras realizadas nos dias válidos da promoção, o cliente ganha uma bolsa da Santa Lolla. Já no North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping, a partir de R$ 250 em compras, cada cliente pode trocar por um Natura Ekos.

Para participar, é preciso cadastrar as notas de compras no aplicativo do shopping. Após o cadastro, o cliente pode retirar os produtos no balcão de trocas em cada um dos empreendimentos. A promoção é válida do dia 27 de abril a 14 de maio de 2023. A ação é restrita a uma unidade por CPF ou enquanto durarem os estoques.

Segundo a Ancar, na semana do Dia das Mães deste ano, é estimado um crescimento nas vendas de 12%, comparado ao igual período de 2022.

Shopping Iguatemi Bosque

Para celebrar o período de Dia das Mães, o Iguatemi Bosque irá distribuir 10 mil pares de sandálias Brizza Arezzo para os clientes que realizarem R$ 350 reais em compras nas lojas participantes. A campanha do shopping começou nessa quinta-feira, 4, e segue até o dia 14 de maio ou enquanto durar o estoque.

Para participar da ação, o cliente precisa baixar o aplicativo "Iguatemi Bosque" ou se dirigir ao posto de informação, localizado ao lado da loja Granado, no piso L3. Apenas um brinde será cedido por CPF.

RioMar Kennedy

O Shopping RioMar Kennedy deu início, no dia 28 de abril, à campanha "Minha Mãe Merece", que terá como embaixadora a influenciadora cearense Mila Costa, e irá sortear um ano de supermercado e um ano de salão de beleza grátis, num total de três ganhadores.

Juntando R$ 100 em compras nas lojas e quiosques do Shopping RioMar Kennedy participantes da promoção, o cliente recebe um número da sorte. Compras realizadas nos aplicativos "SuperApp RioMar Kennedy" e "RioMar Kennedy Online" com valores iguais ou superiores a R$ 100,00 terão direito a números da sorte em dobro.

Os clientes podem cadastrar os cupons fiscais e resgatar o número da sorte no posto de autoatendimento no Piso L1 ou pelo SuperApp.

A promoção é válida até o dia 15 de maio, com sorteio no dia 17 do mesmo mês.

Segundo Gian Franco, Superintendente Regional. A expectativa é de que o shopping aumente 20% em vendas e 30% no fluxo em relação a 2022.

RioMar Fortaleza

O RioMar Fortaleza vai iniciar, neste sábado, 6, a campanha "Mães RioMar - Donas de Grandes Histórias". Até o dia 14 de maio, o shopping irá presentear os clientes com uma caixa de chocolate suíço Lindt Nuxor ao leite para compras a partir de R$ 400,00 nas lojas, quiosques, ou digitalmente pelo “SuperApp RioMar Fortaleza” e “RioMar Fortaleza Online”.

A promoção será limitada a uma caixa de chocolate por CPF. Para ganhar, é necessário reunir os cupons fiscais em compras feitas a partir do dia 6 de maio, com valor mínimo de R$10 por compra, realizar o cadastro por meio do aplicativo e retirar no balcão de troca, localizado no Piso L2, próximo a C&A. A promoção é válida enquanto durar o estoque.

Além da promoção "compre e ganhe", o shopping vai realizar, no dia 12 de maio, às 19h30, o Jantar de Mães, com apresentação musical de Toquinho e da cantora cearense Camila Faustino. A abertura ficará por conta da sambista Gabi Nunes a partir das 18h30min. O evento é gratuito e acontecerá na Praça de Alimentação (Piso L3).

Shopping Benfica



“Mamãe no Bem Bom” é a campanha de Dia das Mães do Shopping Benfica, que vai até dia 31 de maio. A cada R$ 150 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a uma hospedagem com acompanhante no resort 5 estrelas Carmel Cumbuco. Na semana de Dia das Mães serão cupons em dobro.



O valor de R$150,00 poderá ser a somatório de notas fiscais, acumulativo e tendo saldo, ficará salvo no sistema para próxima troca. O sorteio da promoção será no dia 1º de junho.



Além da hospedagem, o cliente sorteado e o acompanhante vão desfrutar de dias com programação especial, entre essas café da manhã na praia e piquenique. O traslado também fará parte da premiação.

