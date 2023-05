Anvisa libera 47 exames clínicos em farmácias, incluindo testes de HIV e hepatite

Testes de HIV, dengue e de hepatite poderão ser realizados em farmácias de todo o Brasil a partir do dia 1º de agosto de 2023, após decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que autoriza os estabelecimentos a ofertar 47 tipos de exames clínicos. Os procedimentos atualmente estão disponíveis somente em laboratórios especializados.

Apesar da liberação, o órgão destaca que os testes feitos nas farmácias não substituem o diagnóstico laboratorial e devem ser realizados em caráter de triagem e complementar. "O resultado de um teste rápido necessita da interpretação de profissionais de saúde, que devem associá-lo aos dados clínicos do indivíduo e à realização de outros exames laboratoriais confirmatórios”, ressaltou a Anvisa.

O principal objetivo da medida, de acordo com a Agência, é ampliar o acesso da população à assistência à saúde. A discussão sobre o tema foi iniciada ainda em 2017. Desde então, foram realizadas audiências e consultas públicas, reuniões técnicas, estudos dirigidos e diálogos setoriais com as instituições e pesquisadores envolvidos. Ao anunciar a decisão, a Anvisa classifica a nova norma como um "avanço importante" para a qualidade dos exames de análises clínicas no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas regras atuais, as farmácias podem realizar apenas dois tipos de procedimentos clínicos: testes de Covid-19 e de glicemia. Com a autorização, entra também neste grupo os exames de colesterol, malária, hepatite, febre amarela, siflis, rubéola, entre outros. Os testes serão realizados por meio da coleta de material biológico primário, como tecido ou fluido corporal. A partir do dia 1º de agosto, os estabelecimentos terão seis meses para se adequar aos requisitos estabelecidos pela Anvisa.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), Maurício Filizola, a liberação reconhece a capacidade clínica das farmácias frente à nova realidade tecnológica no setor de diagnósticos. "As farmácias se tornaram verdadeiros centros de saúde, ofertando, com total segurança e conforto, diversos exames e serviços para a comunidade. Agora estamos dando um segundo passo, colocando a saúde cada vez mais perto da população”, pontua Filizola, que também é diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Embora tenha flexibilizado a oferta dos testes, a Anvisa criou uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelas farmácias, especialmente em relação a infraestrutura e capacitação de pessoal. O presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), Wilson Shcolnik, destaca que as exigências são necessárias para garantir que os procedimentos sejam realizados com segurança. "Não é qualquer balconista de farmácia que está treinado para realizar exames, assim como para utilizar ferramentas de controle de qualidade", observa ele.

O dirigente lembra que a realização de exames fora dos laboratórios convencionais não é novidade. Segundo Shcolnik, a norma anterior já previa essa possibilidade, desde que os procedimentos fossem feitos exclusivamente com a supervisão de técnicos especializados em análises clínicas. Esta condição, no entanto, deixou de ser obrigatória na nova regulação aprovada pela Agência.

O representante da Abramed diz que a decisão da Anvisa precisa ser analisada com cautela. Citando a liberação dos testes para Covid-19 no começo da pandemia, ele argumenta que os procedimentos foram autorizados "sem que exigências mínimas fossem cumpridas" pelas farmácias. "Infelizmente, as vigilâncias sanitárias, a quem cabe fiscalizar todos os serviços de saúde, não têm recursos humanos suficientes para exercer uma fiscalização efetiva".

A Anvisa informou que as farmácias precisarão utilizar ferramenta de controle de qualidade para assegurar o correto funcionamento dos kits de exames. O manuseio dos produtos será restrito a profissionais capacitados.

Veja os exames liberados a partir de 1º de agosto nas farmácias

Beta-hCG

Dengue Antígeno NS1

Hemoglobina Glicada A1c

Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike

Colesterol Total

Avaliação de Controle de Asma

Dengue Anticorpos IgG IgM

Glicemia

Glicemia e Pressão Arterial

Glicemia e Perfil Lipídico

Hormônio Luteinizante (LH)

Toxoplasmose

Teste de Intolerância Alimentar

Exames do coração check-up completo

VSR – Vírus Sincicial Respiratório

VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório

Zika Vírus Anticorpos

Teste Rápido PSA

Teste Rápido Adenovírus

Teste Rápido HIV

Teste Rápido Covid-19 Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Antígeno

Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Molecular

Teste Rápido Ácido Úrico

Teste Rápido Chikungunya

Teste Rápido Lactato

Teste Rápido Malária

Teste Rápido Sífilis

Teste Rápido Troponina Cardíaca

Teste Rápido Ferritina

Teste Rápido Mioglobina

Teste Rápido Streptococcus Grupo A Molecular

Teste Rápido Streptococcus Grupo A

Teste Rápido Hepatite C

Teste Rápido Vitamina D

Avaliação de Controle da Asma

Teste Rápido Proteína C Reativa

Teste Rápido Rubéola

Teste Rápido Dímero-D

Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos

Teste Rápido Febre Amarela

Teste Rápido Helicobacter Pylori

Teste Rápido Influenza Molecular

Teste Rápido de Alergia Alimentar

Teste Rápido Tipo Sanguíneo

Medição de Pressão arterial