Grupo O POVO promove oficinas para estudantes do IFCE

O Grupo O POVO iniciou na manhã desta quarta-feira, 3, uma série de oficinas do O POVO Educação, programa que incentiva a utilização do jornalismo no ambiente escolar. As oficinas são ofertadas a estudantes do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e debatem o uso da tecnologia na educação e na comunicação. O evento é realizado no Campus do IFCE e se estende até as 18 horas desta quinta-feira, dia 4.

O que é o O POVO Educação?

Criado em 2001, o O POVO Educação é um programa que desenvolve ações para facilitar o consumo e a produção de conteúdos jornalísticos nas escolas. A iniciativa tem como um de seus objetivos, propiciar o contato entre os veículos de comunicação e os estudantes.

Dentro do programa, os alunos têm a possibilidade de desenvolver técnicas jornalísticas, participar de oficinas com profissionais da comunicação, escrever para o jornal através do projeto correspondentes O POVO Educação, entre outras atividades.

Para João Davi de Morais, estudante do ensino médio e ex-correspondente O POVO Educação, um dos principais benefícios do projeto é proporcionar o diálogo entre a juventude. “É um texto de jovem para jovem, então eu creio que chama mais a atenção da população mais nova. Fora que incentiva a galera a conhecer temas que eles praticamente não estão acostumados, ou não têm muito convívio”, afirma Morais.

Já Vitória Lima, estudante de Ciências da Computação na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e ex-correspondente O POVO Educação, destaca o diálogo entre gerações que o projeto proporciona.

“Eu acho que é bastante importante para os jovens que fazem porque aumenta o senso crítico, como foi o meu caso. Para quem lê, é importante para ter noção da realidade de como estão os jovens e a educação do Ceará nesse momento”, afirma a graduanda.

As oficinas seguem até hoje, 4 (Foto: Samuel Setubal)



Vitória participou do O POVO Educação através do projeto Planeta Jovem, uma parceria do IFCE com o Iracema Digital que incentiva jovens a pensarem soluções para problemas da sociedade. “Eu queria ter coisas interessantes para escrever. Isso foi me despertando uma curiosidade grande sobre a cidade e sobre a minha própria comunidade”, conclui a estudante.

O que é o Planeta Jovem?

O Planeta Jovem é um programa protagonizado por jovens de escolas dos ensinos médio, profissional e superior, que busca ajudar na formação de cidadãos, através de um universo lúdico. A iniciativa se utiliza do metaverso para elaborar propostas que possam solucionar problemas do mundo real.

Dentro dessa realidade virtual, os jovens têm que criar seus próprios países e lidar com os problemas deste local, através de medidas que também possam ser aplicadas fora do metaverso. “Eles se preocupavam com questões de clima, saúde, invasões de espaço… e a partir daí esses grupos se reuniam para aplicar soluções”, explica o diretor de extensão do IFCE, professor Edson Almeida.

O POVO Educação: Informação e tecnologia nas escolas

O evento conta com quatro oficinas, distribuídas ao longo de dois dias, com temas voltados para comunicação, tecnologia e educação. A primeira delas foi ministrada por Vitória, com o título “A importância da imprensa na construção de uma nação”.

Durante a palestra, foi debatida a responsabilidade e a influência que as mídias de comunicação têm sobre as decisões da sociedade, seja no dia a dia da população, ou até mesmo nas questões políticas de um país.

A segunda conversa do dia foi com João, sobre o tema “Educação e Tecnologia”, um dos assuntos abordados por ele durante a participação no O POVO Educação.

“Foi muito bacana porque eu fiz coisas que eu nunca pensei em fazer. Fiz um podcast, fiz um programa de rádio sobre temas importantes para a nossa sociedade, conheci a Fiocruz pelo O POVO. Foi inesquecível. Me colocou em experiências que eu não pensei que eu ia estar algum dia”, relembrou o jovem.

Professor Mateus Mosca, cientista de dados do Centro de Inteligência em Saúde (CISEC) da Escola de Saúde pública do Ceará (ESPCE) (Foto: Samuel Setubal)



As oficinas também contam com uma roda de conversa com um convidado. Nos debates de hoje, o evento contou com a presença do professor Mateus Mosca Viana, Matemático e Doutor em Engenharia de Teleinformática pela Universidade Federal.

Uma das alunas do IFCE presentes na palestra foi Soniely Silva, que reforça a curiosidade dos alunos sobre o assunto. "Houve um interesse sobre o tema, principalmente por ser sobre o tema da tecnologia, que é algo que interessa nossa geração", destaca a estudante.

Próximos eventos

As oficinas no IFCE continuam até as 18 horas de amanhã com mais dois temas. Às 14 horas, o ex-correspondente O POVO Educação, Amadeu Neto, ministra o tema “Storytelling e escrita criativa como ferramentas de comunicação”. Para encerrar o evento, a também ex-correspondente, Maria Letícia Alves, discute com alunos e professores do IFCE sobre Metaversos na educação: possibilidades, desafios e relação entre o real e o virtual”.

Ainda esse mês, no dia 10, O POVO Educação realiza mais uma oficina, dessa vez sobre a temática “Educação Financeira é para todos”. O evento acontece no Espaço O POVO de Cultura e Arte, localizado na Avenida Aguanambi, 282, no bairro José Bonifácio.

O evento é gratuito e tem inscrições abertas até o dia 9, através do site.



