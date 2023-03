IFCE vai ofertar 14 novos cursos no interior e RMF; veja lista

O Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (Consup-IFCE) aprovou, nessa segunda, 27, a criação de quatro novas graduações e dez cursos técnicos, sendo três presenciais e outros sete na modalidade a distância.

O reitor do IFCE, Wally Menezes, celebrou o marco e desejou sucesso aos novos cursos: "Quero agradecer e parabenizar os colegas dos campi, da Pró-reitoria de Ensino (Proen) e do Centro de Referência em Educação a Distância (CREaD), pelo trabalho desenvolvido em prol da criação dos novos cursos".

As novas formações são para o interior do Estado e Região Metropolitana de Fortaleza. O IFCE ainda não informou quando os cursos veja abaixo a lista com os novos cursos ofertados e as cidades.

Novas graduações

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Campus Boa Viagem



Bacharelado em Agronomia - Campus Tianguá



Bacharelado em Zootecnia - Campus Boa Viagem



Bacharelado em Agronomia - Campus Sobral

Novos cursos técnicos presenciais

Técnico Integrado em Segurança do Trabalho - Campus Caucaia



Técnico Integrado em Lazer - Campus Crato



Técnico Integrado em Agroindústria - Campus Crato

Novos cursos técnicos à distância

Técnico Subsequente de Informática para a internet - Campus Baturité;



Técnico Subsequente em Administração - Campus Caucaia;



Técnico Subsequente em Administração - Campus Guaramiranga;



Técnico Subsequente em Informática para Internet - Campus Paracuru;



Técnico Subsequente em Administração - Campus Tabuleiro do Norte;



Técnico Subsequente em Informática para a internet - Campus Maranguape;



Técnico Subsequente em Administração - Campus Quixadá.

