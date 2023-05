Jogos Escolares: atletas de Fortaleza podem ser premiados com R$ 10 mil

A solenidade de abertura da etapa municipal dos Jogos Escolares de 2023, marcada pelo número histórico de 228 escolas participantes, trouxe, pela primeira vez, uma premiação de R$ 10 mil. A Prefeitura de Fortaleza anunciou que pagará o valor aos atletas das escolas da Capital que chegarem até a etapa federal. A competição se iniciou após a cerimônia na tarde desta terça-feira, 2, no Ginasio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

A primeira etapa prosseguirá até o dia 14 de maio. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, nesta edição, 77 escolas participantes da competição são da rede municipal, outras 83 das redes estaduais, duas são federais e 66, privadas.

Para garantir a quantia em dinheiro, o prefeito José Sarto explicou que o atleta terá que se classificar, primeiro, nas etapas municipais e estaduais.

"Claro, R$ 10 mil é R$ 10 mil, né? Esta integração que os esportes proporcionam criam disciplina. Peço que haja ‘fair play’ (do inglês, jogo limpo). Que vençam os melhores competidores. Na verdade, vocês já são vencedores por representarem suas escolas”, disse Sarto.



Jefferson Maia, representante da Secretaria Municipal da Educação (SME), conta que mais de 500 jogos estão programados para esta primeira etapa.

“Estamos falando do maior evento esportivo do Ceará. Daqui saem os campeões dos que vão representar Fortaleza lá nos jogos estaduais."



Cerca de três mil estudantes foram inscritos para competir em 13 modalidades diferentes, sendo nove individuais (atletismo, natação, badminton, taekwondo, karatê, judô, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez) e quatro coletivas (basquete, futsal, handebol e voleibol).

Além disso, a Prefeitura discriminou duas categorias por faixa etária, são elas: atletas de 12 a 14 anos e outra de 15 a 17 anos. A quantia de R$ 10 mil será ofertada às equipes, no caso de esportes coletivos, ou aos atletas das categorias individuais classificados.

Para o jogador de basquete do 9° ano da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) Filgueiras Lima, Samuel Modesto, 14, nesta segunda e última performance da categoria é alta a expectativa de fechar com “medalha de ouro”.

“Espero que seja tão bom quanto o ano passado”, disse Samuel. Na edição passada, ele conquistou a medalha de bronze.



O nervosismo foi um dos percalços durante a primeira participação dele no torneio. No entanto, Samuel afirma que a preparação desta vez foi intensa, mas, ao mesmo tempo, descontraída.

“Fizemos treinos semanais com o professor de educação física, de teste físico, aptidão física, arremesso, passe. Brincando ao mesmo tempo para a gente se divertir e não ficar pressionado”, conta.

Com 1,47 metro de altura, Samuel conta nunca ter se intimidado pelas "zoações" sofridas por conta da estatura mais baixa dele. “Isso não me impossibilitou de fazer as coisas. Nunca liguei. Deixei fluir. Neste ano, espero o ouro. Espero ir para o estadual”, deseja.



