Mosteiro realiza atividades no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza

O Mosteiro da Imaculada Conceição e São José, no bairro Joaquim Távora, pode até passar despercebido por quem passa em frente ao imóvel de muro azul — a não ser que o repicar dos sinos quebre o som costumeiro dos automóveis que descem pela avenida Visconde do Rio Branco.

As portas se abrem apenas no começo da manhã, para a realização de missas, e quem tem a oportunidade de sentar em um dos bancos da capela pode experimentar uma sensação de anacronismo, que acontece, a grosso modo, quando duas épocas distintas se misturam: a despeito da câmera 360º e dos aparelhos de som e ar condicionados típicos do século 21, o local em si remete aos séculos finais da idade média, período em que as ordens monásticas se estabeleceram na Europa.

A responsável pelo estranhamento de não-católicos é a presença, à direita do púlpito, de um pequeno grupo de mulheres que se isolaram do mundo por vontade própria.

Mosteiro da Imaculada Conceição e São José: isoladas, mas nem tanto

A reportagem do O POVO esteve no mosteiro para acompanhar uma atividade que havia sido anunciada pelo Instagram e nas rádios católicas.

“No encontro de hoje, vamos louvar em cânticos e depois eu vou falar sobre os desertos na palavra de Deus. Depois vamos ver um vídeo feito aqui mesmo, e então ouvir outra fala”, explica a irmã Maria Isabel de Jesus Crucificado Coelho, que está há mais de 25 anos na Ordem da Imaculada Conceição.

A irmã Maria Isabel esteve à frente do encontro com as jovens na tarde deste sábado, 29. A religiosa comemorou 25 anos de atividade na Ordem da Imaculada Conceição (Foto: Samuel Setubal)



“Teremos um momento especial em junho, ocasião na qual vamos falar do despertar vocacional. A intenção não é chamar os jovens para a clausura e sim, buscar que eles reflitam sobre o que querem da vida e como começar a agir. A vocação é como uma plantinha e se a pessoa não a alimentar, ela morre”, exemplifica a religiosa.

“Se a pessoa tem vocação para ser um padre, uma freira ou mesmo se quiser constituir uma família e ser mãe, há uma série de passos a seguir. Infelizmente, está cada vez mais difícil sentir esse despertar vocacional porque há muitas luzes e vozes no mundo que abafam a voz de Cristo”, explica.

Quem vive no mosteiro da Imaculada Conceição e São José?

Como o próprio nome diz, o mosteiro é um lugar de isolamento e dedicação eclesiástica, ou seja, da vivência católica. No Imaculada Conceição e São José, há 17 mulheres de idades que vão dos 27 aos 97 anos.

O contato com o mundo exterior acontece de maneira controlada, por meio de grades e portinholas, e as monjas só deixam o imóvel se for necessário enterrar os pais, ir a consultas médicas ou votar.

No Ceará, há outros dois mosteiros católicos femininos, segundo a Arquidiocese de Fortaleza: o Mosteiro da Visitação, no bairro Dias Macedo, e o do Santíssimo Sacramento, em Canindé (distante 121 km da Capital).

A estudante Gabriele Prado, 15, era uma das seis jovens que estavam em um dos locutórios do mosteiro. O pequeno espaço é reservado para que o público externo tenha contato com as enclausuradas.

“Há alguns anos, pedi à minha mãe, como presente de aniversário, que ela me trouxesse aqui. Desde então, estou envolvida com as atividades do mosteiro, como a divulgação dos eventos no Instagram (@concepcionista_fortaleza), no Youtube (@ConcepcionistasFortaleza) e da lojinha”, relata. A loja de artigos religiosos ajuda a captar recursos para a manutenção do local.

A lojinha de materiais religiosos funciona com forma de angariar recursos para a manutenção de atividades do mosteiro (Foto: Samuel Setubal)



“Desde a primeira vez que pisei aqui, minha vida mudou completamente, e para melhor. Minha experiência com Deus agora é outra”, destaca a adolescente.

Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, há 182 mosteiros pelo país, sendo 19 das Concepcionistas. Há também as ordens das Clarissas, Passionistas, e Carmelitas Descalças.

A Monjas Concepcionistas surgiram em 1484, a partir da experiência de Santa Beatriz da Silva, uma nobre portuguesa que foi tornada santa.

