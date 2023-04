Avenida Sargento Hermínio terá novo bloqueio para obras a partir de terça-feira, 2

Parte da avenida Sargento Hermínio, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, terá um novo bloqueio total, a partir da próxima terça-feira, 2, para a realização de obras de requalificação e alargamento da via.

No trecho localizado entre as ruas Pompeu Cavalcante e Capitão Nestor Góis será construído um novo sistema de drenagem, com a instalação de galerias e bocas de lobo. Em outro trecho, na rua Capitão Nestor Góis e a avenida Padre Anchieta, as obras de urbanização da avenida prosseguirão com a construção de uma nova pavimentação, meio-fio, calçadas e ciclovia bidirecional.

Com a intervenção, a avenida Sargento Hermínio apenas funcionará no sentido Presidente Kennedy/Centro, pista onde as intervenções já foram finalizadas e liberadas.

As obras, realizadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), terão duração de quatro meses. Segundo nota publicada pela Prefeitura de Fortaleza, os demais trechos de obras dependem da concessionária Enel, responsável pelo remanejamento dos postes da rede elétrica ao longo da avenida.

No total, as obras têm orçamento de cerca de R$ 25 milhões e estão com 57% dos serviços completados, conforme o órgão, com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano.

Obras na avenida Sargento Hermínio: mudanças no trânsito

Para os motoristas que trafegam na avenida, a orientação é seguir os desvios já sinalizados no trecho.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) indica que o condutor que trafegar no sentido Presidente Kennedy/Centro seguirá entrando à direita na rua Dr. Hélio Viana, depois à esquerda na rua Haroldo Torres, seguindo pela rua Capitão Nestor Góis e depois retornando à avenida Sargento Hermínio, podendo utilizar a pista no sentido Centro/Presidente Kennedy.

Já para o motorista que trafega no sentido Centro/Presidente Kennedy, é necessário entrar à direita na rua Raquel Holanda, à esquerda na rua Raimundo Correia, seguindo pela rua Pompeu Cavalcante e dobrando à direita para continuar na avenida Sargento Hermínio.

A Prefeitura divulgou um mapa com os desvios para auxiliar os motoristas durante o novo bloqueio.

