Capivara de 40 kg é encontrada e resgatada em posto de saúde em Fortaleza

Uma capivara de 40 quilos (kg) foi encontrada na manhã dessa quarta-feira, 26, em um posto de saúde no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza, e resgatada pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente da Polícia Militar do Ceará (BPMA).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a unidade de saúde onde o animal foi encontrado estava fechada para obras.

O BPMA foi acionado, por meio da Coordenaria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para realizar o resgate do roedor.

A capivara foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), gerenciado pelo Ibama, onde deverá passar por avaliação de saúde, receber os devidos cuidados veterinários e ser preparado para retornar ao habitat natural.

