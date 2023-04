Suspeito de roubar mulheres e trancá-las no porta-malas do carro é preso em Fortaleza

Uma das vítimas ficou presa por horas no porta-malas do veículo enquanto o homem rodava pelas ruas de Fortaleza, conforme O POVO apurou. Ela foi abandonada no bairro Bom Jardim

Um homem identificado como Vitor Rodrigo Ferreira Trindade, de 22 anos, foi preso em flagrante autuado por roubo com restrição de liberdade, na manhã dessa quarta-feira, 26, em Fortaleza.

As investigações apontam o homem como autor de pelo menos quatro outros crimes com as mesmas características. Ele abordava sempre mulheres e as obrigava a entregar pertences. Em seguida, elas eram trancadas no porta-malas dos carros.

O POVO apurou que uma das vítimas ficou presa por horas enquanto o suspeito rodava no veículo pelas ruas da Capital. Ela foi abandonada no bairro Bom Jardim.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem tentava cometer outro crime quando foi capturado no bairro Praia de Iracema.

Vitor Rodrigo tem antecedentes por dano e roubo com restrição de liberdade. Ele é suspeito de outros crimes entre os dias 29 de março, 5 e 18 de abril.

O homem foi encontrado por policiais civis com um simulacro de pistola. No momento da prisão, conforme O POVO apurou, os populares pretendiam linchar o suspeito, mas foram contidos por uma equipe da Polícia Militar, que deu apoio à ocorrência.



Vitor Rodrigo Ferreira Trindade também foi detido em um carro com placa clonada. Ele foi autuado por associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e será indiciado por, pelo menos, quatro roubos com restrição de liberdade.

As investigações continuam para prender os outros envolvidos no esquema criminoso, conforme a Polícia.

