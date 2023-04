Posto de saúde de Fortaleza fica sem médicos após interdição do Conselho de Medicina

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) interditou o trabalho dos médicos no posto de saúde Anastácio Magalhães, localizado no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. A interdição ocorreu após vistorias realizadas pelo conselho detectarem condições insalubres de trabalho para a categoria, como problemas estruturais e falta de privacidade para pacientes. Outro local que também está sob intervenção do Conselho é o Caps Álcool e Drogas (AD) da Regional VI, desde dezembro de 2022.

Segundo o conselheiro do Cremec, o infectologista Roberto da Justa, diversas inconformidades foram registradas no posto. “A unidade de saúde se encontra com graves problemas estruturais, como perda de assoalho, queda de teto em vários locais, muita infiltração, mofo. É uma condição muito insalubre e também de risco para acidentes em todos os ambientes”, afirma.

Os médicos do local, conforme o conselheiro, também não conseguiam garantir o sigilo das consultas devido a falta de privacidade nos ambientes do posto. A interdição foi iniciada nessa quinta-feira, 13, e tem 60 dias de duração, podendo ser renovada por igual período.

Apesar disso, o posto de saúde não fechou completamente. Na manhã desta sexta-feira, 14, o fluxo de pessoas era intenso na entrada da unidade. A aposentada Maria de Lourdes Moreira, 73, foi até o local buscando atendimento médico e retirada de remédios na farmácia. No entanto, só conseguiu receber as medicações.

“Não tem médico, não vem mais. Acabei de perguntar à atendente e ela disse que na próxima semana eu viesse aqui para saber onde eles estão. Minha situação era meio urgente, mas já que não tem, fazer o que?”, relatou Maria.

Ela concorda que o prédio do posto está em uma situação precária. “O teto tá meio caindo”, disse. Na frente do prédio, a escadaria que dá acesso ao local tem degraus quebrados. Pessoas com mobilidade reduzida tinham dificuldade de subir a estrutura.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), um plano de contingência está sendo elaborado. Novos locais para os atendimentos médicos realizados na unidade serão providenciados até a próxima semana, conforme nota da pasta.

Os serviços de Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), farmácia pólo, laboratório, Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) e demais atendimentos multiprofissionais do posto continuarão ocorrendo. Já os atendimentos de Enfermagem foram transferidos para o Centro de Especialidades Odontológicas Rodolfo Teófilo e para o posto de saúde Santa Liduína, distante 1,4 km do local.

Posto deve passar por requalificação

Os médicos só devem voltar a atender no posto após a unidade passar por requalificação. “Uma vez que as condições mínimas do exercício ético da profissão médica estejam garantidas, a gente susta essa interdição a qualquer momento”, afirma Roberto da Justa.

Dentro do pacote de investimentos na Saúde lançado pela prefeitura na quinta-feira, 13, está prevista uma requalificação total de oito postos de saúde da Capital. A unidade de atenção primária Anastácio Magalhães será uma das contempladas.

Outras unidades que receberão as intervenções são Pio XII (São João do Tauape), Torres de Melo (Manoel Sátiro), Pedro Celestino (Maraponga), Maciel de Brito (Conjunto Ceará), Carlos Ribeiro (Jacarecanga), Floresta (Álvaro Weyne) e Fausto Freire (Parque Santa Maria). Além delas, 96 postos devem passar por reformas.

Através de nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) afirmou que finalizou o projeto para a construção do novo posto Anastácio Magalhães, no Rodolfo Teófilo, e que trabalha no processo licitatório para a contratação da empresa executora da obra. A Secretaria informou ainda que quando as obras forem concluídas, a antiga estrutura será desativada.

"A Unidade Básica de Saúde (UBS) contará com infraestrutura completa e adequada para atender às demandas da população. O equipamento contará com sala de espera, novos consultórios, fraldário, sala de vacinas, farmácia, banheiros acessíveis, dentre outros espaços que irão proporcionar melhores condições de atendimento para os pacientes", cita a nota.





