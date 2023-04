Homem com antecedente por tráfico e homicídio é preso com veículo clonado em Fortaleza

Um homem com antecedente por tráfico de drogas e homicídio foi preso em uma motocicleta com placa clonada. Samuel Santana de Mesquita estava com bolsa de entrega por aplicativo, celulares e R$ 3.763 em espécie. A abordagem aconteceu na avenida Fernandes Távora, bairro Parangaba, em Fortaleza.



Policiais militares da 1ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar receberam informes de uma motocicleta clonada com as respectivas características, Fan 125 de cor preta. Conforme apuração do O POVO, o suspeito estava transitando em frente ao terminal da Parangaba e seguindo para as proximidades do terminal da Lagoa quando foi abordado.

Dentro da bolsa caracterizada por aplicativo de entrega estavam dois celulares iPhones e um terceiro da marca Samsung, além de R$ 3.773 em espécie. O homem não soube dizer qual a procedência dos celulares e dos valores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A motocicleta que ele conduzia possuía placa e chassi adulterados. Samuel Santana de Mesquita foi encaminhado ao 27º Distrito Policial, onde foi autuado por receptação e adulteração de veículo. Os celulares e o dinheiro ficaram na delegacia apreendidos para realização de perícia. O antecedente por tráfico possuía registro de 2011 e o de homicídio no ano de 2012, além de um registro por consumo de entorpecente em 2015.

Sobre o assunto Incêndio destrói ônibus no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza

"Morro de medo de ele me matar", disse estudante vítima de feminicídio

Tentativa de chacina: criança é um dos 6 feridos na Sapiranga, apontam moradores

Tags