Fortaleza tem rua que homenageia Tiradentes; saiba onde fica

Há 231 anos morria Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, participante do movimento da Inconfidência Mineira, que lutava contra a cobrança do imposto sobre o ouro e pelo fim do domínio português na capitania de Minas Gerais. Tiradentes virou mártir após ser decapitado e esquartejado a mando da Coroa em retaliação ao movimento.

Em Fortaleza, a mais de 2.300 km de onde Tiradentes viveu, há uma rua que homenageia o republicano. A via é localizada no bairro Rodolfo Teófilo e é majoritariamente residencial. Moradora há 60 anos do local, Raimunda Bernadete da Silva Sales, 81, afirma que o nome da rua “sempre foi esse”, mas que não sabe a razão da homenagem.

“Não sei porque botaram esse nome. Talvez os mais velhos saibam”, diz a comerciante Fátima Frota, 41, que mora na rua há apenas um ano e tem um mercadinho no local. Fátima diz pouco saber da história de Tiradentes, mas conhece o significado da data do feriado desta sexta-feira, 21. “Foi o dia que ele morreu”.

O também comerciante João Batista, 42, que trabalha na rua Tiradentes há quatro anos, é outro que desconhece o porquê do nome. “Só sei da história de Tiradentes, de muito tempo quando a gente estudava, nada além disso”, comenta.

O bairro Rodolfo Teófilo não é o único do Ceará a ter uma rua que leva o nome do mineiro. Em Maracanaú, no bairro Coqueiral e no Crato, no bairro São Miguel, há outras ruas Tiradentes. Em uma pesquisa de 2012 feita pelo Bureau de Informação e Análise de Crédito, Tiradentes era o 42º nome de rua mais comum no Brasil, com 384 logradouros nomeados em homenagem ao mártir.

Tiradentes, o herói brasileiro

Mesmo com a morte trágica e o papel de protagonismo na Inconfidência, historiadores afirmam que Tiradentes foi esquecido durante o restante do período colonial. Foi apenas quando o Brasil virou uma república que os militares fizeram a imagem do mineiro ressurgir, tornando-o um herói brasileiro.

O feriado no dia 21 de abril ficou instituído em 1950, por meio de lei assinada pelo presidente Eurico Gaspar Dutra.



