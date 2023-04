Morre Simone Simões, socióloga e professora da UFC referência em Antropologia

Com quase 50 anos de docência, Simone contribuiu para a formação de centenas de alunos

Morreu nesta sexta-feira, 21, em Fortaleza, a professora e socióloga Simone Simões, referência em Teoria Antropológica e autora de dezenas de artigos, capítulos e livros publicados sobre o tema. Sócia efetiva da Associação Brasileira de Antropologia, ela era professora titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC) desde 1975.

A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório será neste sábado, 22, na Funerária Ternura, no bairro Aldeota, em horário ainda a ser confirmado. O POVO opta por não divulgar a idade da socióloga, já que em vida ela era conhecida por manter absoluta discrição sobre o assunto, até mesmo com os amigos mais próximos.

Graduada em Ciências Sociais pela UFC, Simone fez mestrado e doutorado em Antropologia pela Universidade de Brasília (UnB). Ela iniciou na docência em 1971, no Centro de Preparação Universitária (CPUNI), ministrando aulas de história para alunos do Ensino Médio. Quatro anos depois, ingressou no quadro de professores da UFC, onde lecionou por mais de 40 anos.

O historiador Américo Souza, também professor universitário, conta que escolheu seguir os mesmos passos da professora por tê-la como uma inspiração no ambiente acadêmico "Conheci a Simone em 1995, quando fui aluno dela. [...] Ela foi uma grande incentivadora da minha carreira acadêmica. Foi graças aos incentivos dela que criei coragem para estudar fora", recorda.

"A partida dela me causa tristeza, mas, também, me traz serenidade, pois sei que há bastante tempo ela deseja descansar", completa Américo. Nas redes sociais, ex-alunos de Simone prestaram homenagens à professora.

"Que falta enorme fará sua presença, paixão e arguta capacidade de pesquisa e ensino", escreveu Dhenis Maciel. "Partiu Simone, eterna professora e amiga querida", publicou Jeane Ramos. Rafaelle Leite recordou de uma característica marcante da professora em sala de aula: "Seu tom de voz me assustava, mas depois percebi o quanto era sensível, delicada e muito generosa".

Nascida em Fortaleza, Simone Simões deixa dois filhos. A Reitoria da UFC ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre a morte da professora até o fechamento desta matéria.

