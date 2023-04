Feriadão de Tiradentes deve injetar R$ 330 milhões no Ceará com turismo

São esperados 100 mil turistas no período em todo o Estado, de acordo com a Setur

O Ceará deverá ter R$ 330 milhões injetados através do turismo durante o feriadão de Tiradentes, que vai desta sexta-feira, 21, até o próximo domingo, 23. O levantamento foi realizado pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

Segundo a pasta, o impacto gerado na economia estadual será de R$ 200 milhões de receita direta e cerca de R$ 330 milhões de renda em toda cadeia produtiva do setor, representando um crescimento de 20% em relação ao igual período de 2022.

São esperados 100 mil turistas no período, o que significa um aumento de 12% na comparação com o ano anterior.

De acordo com a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, será mais um feriadão com bons resultados para economia cearense e todo o trade.

"Assim como aconteceu no período da Semana Santa, no feriadão de Tiradentes estamos no ranking dos destinos mais buscados das principais plataformas de viagens. Nesse, em especial, estamos com uma expectativa muito boa de ocupação dos nossos principais destinos. A região serrana tem se destacado, além do nosso litoral que é bastante procurado", avaliou.

Rede hoteleira



Um levantamento divulgado pela plataforma de hospedagens Booking, em 17 de abril, apontou que Fortaleza foi a quarta cidade com mais reservas no site.

A Setur acredita que a ocupação da rede hoteleira de Fortaleza deve ficar acima dos 62%. Os flats são as formas de hospedagens mais buscadas, seguido por hotéis, pousadas e albergues. Além do feriadão, a pasta identificou, também, que a ocupação da rede hoteleira terá reforço devido ao concurso do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que acontece neste domingo, 23.

Bares, restaurantes e barracas de praia

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurante (Abrasel), o volume de clientes nos bares e restaurantes de ter um aumento em média de 20% em relação a um fim de semana normal.

Ele destacou ainda que os estabelecimentos mais beneficiados serão as barracas de praia.

Segundo Fátima Queiroz, presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, o feriadão está bom, com muita gente na praia, e a movimentação deve ser 50% superior a um fim de semana normal.

Destinos mais buscados



Os destinos regionais cearenses também devem ser bastante buscados no feriadão. No levantamento da Setur, foi identificado que a taxa de ocupação em Guaramiranga deve chegar a 70%. O município serrano lidera o ranking de preferência entre os turistas, seguido por Jericoacoara, Flecheiras/Mundaú, Camocim, Canoa Quebrada, Porto das Dunas, Cumbuco e Praia das Fontes/Morro Branco.

