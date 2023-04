Dia de Tiradentes: saiba o motivo do feriado desta sexta-feira, 21

O feriado desta sexta-feira, 21, celebra o Dia de Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira que morreu executado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político, foi um dos participantes mais fervorosos da conspiração separatista contra a derrama e o domínio português. Mas você sabe a história por trás desse feriado?



A morte de um Herói



Como já dito, o dia 21 relembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier ou, popularmente, Tiradentes. Ele foi enforcado, decapitado e esquartejado como forma de “dar uma lição” nos súditos da Coroa. Sua cabeça foi colocada em uma estaca e exposta em praça pública em Vila Rica e seus membros foram espalhados pela estrada que chegava ao Rio de Janeiro.



O professor Airton de Farias explica que este feriado possui muitas particularidades e mostra que a história possui várias construções, disputas e ressignificações a partir de Tiradentes. “ Quando o movimento [Inconfidência] é derrotado, os envolvidos são apontados como criminosos. Inconfidência quer dizer traição ao rei de Portugal. E aí não custa lembrar que quem condena Tiradentes é a avó do depois imperador do Brasil Pedro I”, pontua.

O professor ressalta ainda que durante o império, houve um esforço para que a Inconfidência fosse esquecida, e quando a República é proclamada no Brasil, em 1889, ela é um movimento feito por militares e, a partir daí, passa a ter uma valorização de Tiradentes por ele ser republicano.



“Com a república no Brasil, passa-se a exaltar Tiradentes se aproveitando do fato dele não ter nenhuma pintura, não há imagens de Tiradentes. Então há todo um esforço de criar um Tiradentes parecido com Cristo, que deu a vida pela República”, finaliza.



