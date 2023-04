Tiradentes: saiba os serviços que funcionarão no feriado

Nesta sexta, 21, é celebrado o dia de Tiradentes, feriado nacional para relembrar o herói da Inconfidência Mineira. E com isso, o comércio e alguns serviços modificam seus horários de funcionamento ou até mesmo não funcionam. Confira aqui o funcionamento de alguns destes serviços:



Shoppings



Shopping Benfica



O shopping Benfica funcionará normalmente, das 10 às 22 horas, com exceção dos serviços públicos, bancos e casas lotéricas. Neste feriado, o shopping promove o Festival Literário “Viajando nos Livros”, que conta com programação gratuita das 12 às 18 horas. Para mais informações, basta acessar o site oficial do Shopping Benfica.



Serviço: Shopping Benfica - Avenida Carapinima, 2200 - Benfica, Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Shopping Del Paseo



O shopping Del Paseo abrirá normalmente neste feriado, com exceção dos serviços públicos e da caixa econômica federal. Confira como será o funcionamento do estabelecimento.

Lojas e quiosques: 10h às 22h.

Praça de Alimentação: 10h às 22h.

Day Play: 10h às 22h.

Cinema: a partir de 13h.

Caixa Econômica Federal: fechada.

Lojas Americanas: 10h às 22h.

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h.

SEFIN e SEUMA: fechados.



Serviço: Shopping Del Paseo. Avenida Santos Dumont, 3131, Aldeota. Informações: (85) 3456.5500



Shopping Aldeota



O funcionamento do Shopping Aldeota terá horário diferente nesta sexta-feira, 21. As lojas e quiosques funcionarão das 13 às 19 horas, a Praça de Alimentação das 12 às 19 horas e o Pão de Açúcar do Shopping Aldeota das 9 às 19 horas.



Shopping RioMar



Os shoppings RioMar Kennedy e Fortaleza funcionarão normalmente no feriado de Tiradentes. Confira:



Rio Mar Fortaleza



Lojas e quiosques: Das 10 às 22 horas

Praça de Alimentação: Das 10h30min às 22 horas

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: De 12 às 22 horas

RioMar Fortaleza Online: 10h às 21h

Serviços



Laboratório Carlos Ribeiro: 7h às 20h

MP TRAN: 9h30 às 16h

R2 Academia: 8h às 16h



Entretenimento

Game Station: 12h às 22h Cinepólis: verificar programação no site

Orgãos Públicos – Fechados: Detran, Correios, Cagece, Caixa Econômica, CCI, Ministério do Trabalho, e Vapt Vupt

Outras operações que fecham: Unimed, Clínica Wantan, Omnimagem, OTOMAX Saúde e Wester Union



Programação Cultural Rio Mar Fortaleza



Exposição Van Gogh Live 8k



A exposição Van Gogh, localizada no estacionamento da Lagoa do RioMar, funciona das 10 às 21h30min neste feriado. Os ingressos estão disponíveis para venda na bilheteria e no site, com valores entre R$ 45,00 e R$ 140,00.



Festival de Covers



O Festival de Covers contará com a Banda Quatorze Zeromeia, que homenageará o grupo ícone do pop brasileiro Mamonas Assassinas. A apresentação acontece a partir das 19 horas na Praça de Alimentação, piso L3.



Expo Índia



A Expo Índia é um espaço temático com artigos de decoração, roupas típicas, jóias, acessórios e muito mais. A exposição fica na Praça de Eventos do piso L1, das 10 às 22 horas. O acesso é gratuito.



Serviço: RioMar Fortaleza - Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu



Rio Mar Kennedy



Lojas e quiosques: Das 10 às 22 horas

Restaurante Kina do Feijão Verde: Das10h30min às 22 horas

Cervejaria Turatti: Das 11 às 22 horas

RioMar Kennedy Online: Das 10 às 21 horas



Outros serviços



Abtran: Das 8 às 19 horas

Academia SmartFit: Das 8 às 14 horas

Clínica Kennedy: Das 8 às 19h30min

Lavanderia: Das 6 às 22 horas

Mercadão São Luiz: Das 7 às 22 horas



Entretenimento



Cinepólis: verificar programação no site

Órgãos Públicos – Fechados: CCI, Ministério do Trabalho e Etufor

Outras operações que fecham: Loteria Aldeota e Unimed





Programação Cultural



Projeto Vibe Cover

O destaque na apresentação cultural do RioMar Kennedy, é o projeto Vibe Cover com a performance da cantora Jessik, que interpreta a rainha da música sertaneja Marília Mendonça. A apresentação acontece a partir das 19 horas na praça de alimentação, no piso L3. A atração é aberta ao público.



Serviço: RioMar Kennedy - Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy



Shopping Parangaba



O shopping Parangaba funciona normalmente no feriado de Tiradentes. As lojas e quiosques iniciam as atividades a partir das 10 horas. O cinema funciona de acordo com os horários das sessões que podem ser consultadas pelo site . Confira:



Lojas/Quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Lazer (Game Station): 12h às 22h;

Lazer (Studio Games): 10h às 22h;

Selfit Academia: 08h às 14h;

Casa Lotérica: Fechada;

Clínicas de Saúde: De acordo com agendamentos.



North Shopping e Via Sul

Os shoppings centers do grupo Ancar na Grande Fortaleza - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping - estarão com o funcionamento normal no feriado desta sexta-feira. As lojas e quiosques abrem às 10 horas e encerram suas atividades às 22 horas. Nos quatro estabelecimentos, os cinemas funcionam de acordo com a programação. Confira:



North Shopping Fortaleza



Clínica Sim - Das 6 às 20 horas

Clínica Nest - Das 7 às 13 horas

Academia SmartFit - das 8 às 14 horas

Super Lagoa - Das 7 às 22h30min

Coco Bambu - das 11h30min às 23 horas



Serviços que não abrem



Loterias Santiago

Prevtop

Oftalmoclínica



North Shopping Maracanaú



No North Shopping Maracanaú, o Detran, Loterias Santiago, a Caixa Econômica Federal e a Casa do Cidadão estarão fechados. Já a academia SmartFit funciona das 8 às 14 horas.



North Shopping Jóquei



No North Shopping Jóquei, a clínica Santamed estará fechada e a Vacinart funcionará das 10 às 20 horas. A Game Station funciona das 13 às 22 horas e o Cinépolis funcionará das 13h30min às 22 horas, com autoatendimento a partir das 10 horas.



Via Sul Shopping



No Via Sul Shopping, a Clínica Sim funcionará das 7 às 20 horas, o Laboratório Clementino Fraga das 6h15min às 15 horas. Gerardo Bastos e Acqua Zero funcionam das 10 às 22 horas. A Caixa Econômica não funciona neste feriado.



Centro Fashion

O Centro Fashion funcionará em seu horário normal neste feriado das 9 às 19 horas

Mercado Central de Fortaleza

Neste feriado, o Mercado Central de Fortaleza estará aberto das 8 às 16 horas.

MetroFor



As linhas Sul, Oeste e VLT Parangaba-Mucuripe operam com horário especial neste feriado. Os Metrôs e VLTs na Região Metropolitana de Fortaleza iniciam a operação em horário normal, mas circulam com intervalos diferentes dos habituais. A circulação se encerra mais cedo. Os VLTs de Cariri e Sobral não terão funcionamento neste feriado.



Linha Sul



As últimas viagens nesta linha iniciam às 18 horas e às 18h12min saindo das estações Carlito Benevides, em Pacatuba, e Chico da Silva, em Fortaleza, respectivamente. Neste feriado, não haverá a operação de trens no trecho entre José de Alencar e Chico da Silva, pois a via passará por manutenção.

VLT Parangaba- Mucuripe



As últimas viagens do VLT Parangaba-Mucuripe iniciam às 17h30min saindo das estações Iate e Parangaba.



Linha Oeste



As últimas viagens nesta linha acontecem às 16h45min e 17h30min, saindo das estações Caucaia e Moura Brasil, respectivamente.



Devido às mudanças, e para verificar os horários detalhados por estação, é importante que passageiros e passageiras consultem a tabela de horários específica para o dia 21/4. As linhas do Metrofor voltam a operar normalmente no sábado, 22



Agências Bancárias

Nesta sexta-feira, 21, as agências bancárias não terão funcionamento.

Postos de Gasolina

Os postos de Gasolina funcionam normalmente no feriado de Tiradentes.

Farmácias

As farmácias, por serem consideradas atividades essenciais, funcionam normalmente neste feriado.

Tags