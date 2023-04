Policiais são presos em investigação de crimes contra casas de jogos em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Conforme a CGD, eles são suspeitos de uma série de crimes contra o patrimônio ocorridos em 2021, no Pirambu e no Cristo Redentor, dos quais foram vítimas casas de jogos e apostas

Três pessoas foram presas em uma ação deflagrada nesta terça-feira, 18, pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD). Os alvos da ação são um policial civil, um policial militar e uma pessoa que não integra órgãos de segurança.



Conforme a CGD, eles são suspeitos de uma série de crimes contra o patrimônio ocorridos no final de 2021, nos bairros Pirambu e Cristo Redentor, dos quais foram vítimas proprietários e funcionários de estabelecimentos onde funcionam casas de jogos e apostas.



Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas O POVO apurou que um deles é o inspetor de Polícia Civil Fernando Jefferson Sales Pinheiro. Além dos mandados de prisão preventiva, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza.

“Com as diligências, a DAI espera avançar na elucidação desses delitos, uma vez que todo material apreendido corrobora com as suspeitas e elementos já colhidos anteriormente”, informou em nota a CGD. Além de responderem na esfera criminal, os policiais também terão aberto procedimento administrativo contra eles.

