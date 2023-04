IBGE promove mobilização do censo no Parque do Cocó

Os moradores de condomínios nas áreas adjacentes ao Parque do Cocó, em Fortaleza, foram o foco do Dia Nacional de Mobilização do Censo nos Condomínios, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã deste sábado, 15 de abril.

O Censo Demográfico 2022 começou em todo o País durante o mês de agosto, com previsão inicial de três meses de duração. O prazo para a coleta de dados foi estendido e a etapa de apuração prevê o retorno aos domicílios com altas taxas de não-resposta.

A mobilização do órgão federal no Parque do Cocó, região com grande presença de condomínios, procura diminuir o quantitativo de pessoas ausentes ou que se recusaram a responder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O superintendente do IBGE no Ceará, Francisco Lopes, menciona o sucesso de um mutirão similar ocorrido no dia 30 de março nas comunidades e periferias urbanas, além de destacar as dificuldades de acesso aos condomínios.

“Com essa mobilização de hoje, [a gente] espera que as pessoas que residem no condomínio possam se sensibilizar em fornecer os dados do censo”, completa. Entre as dificuldades, está a portaria eletrônica e problemas na comunicação com os moradores.

Maria das Dores Pinheiro foi uma das pessoas beneficiadas pela movimentação promovida no Parque do Cocó pelo IBGE (Foto: Reprodução/IBGECE)



A assistente social Maria das Dores Pinheiro, 48, foi uma das pessoas beneficiadas pela ação promovida pelo IBGE. Apesar de morar no bairro Messejana, ela foi abordada em visita ao Parque do Cocó.

“Eu perdi meu filho para a Covid. Quando ele [agente censitário] fez a pergunta ‘quantas pessoas moram no domicílio na data tal’, isso me fez reviver tudo isso”, desabafa. Maria das Dores ainda adiciona, emocionada, sobre o registro da perda do filho no censo.

“Fiquei pensando, ‘meu Deus, não vai ter nenhum registro do meu filho nesse censo?’, mas ele [agente censitário] perguntou se alguém da família tinha falecido”, completa.

IBGE promove mobilização do censo: quais são as perguntas do questionário?

O questionário básico é composto por perguntas relacionadas às informações sobre os moradores, o domicílio e identificações étnico-raciais. “Os dados do censo são garantidos por lei, no sigilo”, avisa Lopes.

O IBGE não divulgará dados individuais do público, visto que as respostas recebidas serão agregadas por município, estado ou país para auxiliar na contagem populacional e pesquisas sobre renda, educação, emprego e saúde.

Em Fortaleza, capital do Ceará, o número de pessoas ausentes ou que se recusaram a responder é de 8%, segundo o superintendente do IBGE no estado. O percentual ideal para os indicadores estatísticos é abaixo de 5%.

IBGE promove mobilização do censo: dificuldade para contato nos condomínios

“Nós somos barrados exatamente na portaria”, começa Cássia Alencar, responsável pela coordenação de divulgação do censo. Em muitos espaços, de acordo com a profissional, a recusa chega na figura dos síndicos.

“Temos muitos síndicos que são amigos, que permitem o pessoal entrar, mas outros realmente estão impossibilitando muito isso”, destaca Cássia.

A falta de cooperação dos síndicos também foi uma das dificuldades citadas por Flávia Lobato, agente censitária supervisora (ACS) dos setores no bairro Cocó. “[Eles] não permitem que os recenseadores subam nos prédios”, explica.

IBGE promove mobilização do censo: como ele pode ser feito?

O censo pode ser realizado de forma presencial, por telefone ou por meio da Internet. O público pode entrar em contato com o IBGE e marcar a sua entrevista ligando para os números 0800 721 8181 ou 137.

Tags