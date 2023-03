Censo 2022: IBGE faz ação nas comunidades para diminuir índice de domicílios sem resposta

No Ceará, dois perfis de localidades marcam a maior taxa de não resposta: as comunidades e os condomínios de alto padrão

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está revisitando todos os lugares que ainda apresentam índices altos de entrevistas não realizadas, por ausência dos moradores ou por recusa, para o Censo Demográfico 2022. No Ceará, dois perfis de localidades marcam a maior taxa de não-resposta: as comunidades e os condomínios de alto padrão.

Neste sábado, 25, recenseadores estiveram na comunidade do Dendê, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. "É muito importante responder ao Censo, poque é através desses dados que as políticas pública vão conseguir chegar até a gente. O último Censo é de 2010 e temos várias demandas da comunidade que precisam dos dados atualizados, como em todo o Ceará e o Brasil", afirma Pedro Caula, presidente da Associação de Amigos e Moradores do Bairro Edison Queiroz.

Segundo o superintendente do IBGE Ceará, Francisco Lopes, todos os setores censitários foram visitados até 28 de fevereiro. Até essa data, o Ceará tinha 90% da população recenseada. Atualmente, na fase de refinamento e apuração, os recenseadores estão retornando a todos os locais com mais de 5% de taxa de não-resposta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As periferias, como a comunidade do Dendê, chegam a ter 50% de não-resposta. Isso porque muitos moradores saem de casa muito cedo e chegam muito tarde", diz Lopes. "Outro prisma são os condomínios de luxo, onde também temos dificuldade. Então até 20 de abril seguiremos indo até esses locais."

Luciano Oliveira, um dos coordenadores de área do Censo em Fortaleza, enfatiza que "é uma entrevista muito rápida, de no máximo sete minutos, porque são dados básicos". "A gente faz a contagem da população e, depois, as perguntas são basicamente sobre os serviços de infraestrutura, se esses serviços chegam ao domicílio", explica.

Segundo o IBGE, nas áreas de favelas e comunidades urbanas, além de ausência e recusa, há outros desafios: muitas vezes não existe endereço, o que dificulta o percurso dos recenseadores e o registro dos domicílios.

A violência urbana é outro fator levado em consideração. Por isso, os trabalhos são realizados com o apoio de agentes comunitários e agentes de saúde.

A expectativa do IBGE é que os dados finais sejam divulgados em 28 de abril. Conforme a prévia do Censo 2022, o Ceará ganhou 484.050 habitantes nos últimos 12 anos. Com isso, o Estado segue sendo o oitavo mais populoso do Brasil.

Censo 2022: É obrigatório responder?



Responder ao IBGE é uma obrigação legal e com previsão de multa de até R$ 13 mil para quem se recusar. O dever consta na Lei nº 5.534, de 14 de novembro de 1968.

A lei também garante que os dados individuais de uma pessoa ou domicílio jamais sejam divulgados ou repassados pelo IBGE a terceiros. A coleta dos dados tem o único objetivo de produzir estatísticas oficiais.

Censo 2022: Como identificar um recenseador?

Os recenseadores trabalham uniformizados, com colete do IBGE. No colete todos levam um crachá de identificação para que a população possa identificar os trabalhadores do Censo.

É possível confirmar a identidade do recenseadores no site respondendo.ibge.gov.br ou pelo 0800 721 81 81, telefone de atendimento gratuito do IBGE.

Censo 2022: Como o IBGE protege meus dados?

Todas as respostas são desidentificadas e combinadas com informações prestadas por outros milhares de domicílios, de forma agregada, gerando o resultado final da pesquisa. As informações não são divulgadas de forma individualizada ou em qualquer formato que possa levar à identificação dos respondentes.

Sobre o assunto Censo 2022: municípios do Interior diminuem, Grande Fortaleza cresce; entenda

Censo 2022: Cearense de Várzea Alegre é o mais velho recenseador em atividade no Estado

Censo 2022: Parcial aponta aumento da população indígena do Ceará em mais de 70%

Censo 2022: números apontam que Ceará tem mais mulheres do que homens

Tags