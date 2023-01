IBGE: Disque-Censo está disponível para todos os municípios do Ceará

O Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE) informa que desde a última sexta-feira, 6, o Disque-Censo está disponível para todos os municípios do Ceará. O serviço é voltado para moradores de domicílios que ainda não participaram da pesquisa e pode ser realizado por meio de ligações telefônicas gratuitas para o número 137.

O fim da coleta de dados para o Censo do IBGE no Ceará está previsto para o dia 31 de de janeiro. De acordo com Francisco Lopes, superintendente do IBGE no Ceará, o Disque-Censo marca a etapa final do processo. “É para a gente garantir que as pessoas tiveram oportunidade de fornecer os dados”, explica.

Quando o participante ligar, os atendentes irão verificar se nenhuma outra pessoa que reside no domicílio já respondeu a pesquisa. “O Censo não entrevista cada morador do domicílio, entrevista apenas um morador. O primeiro ponto ideal é saber se os recenseadores já passaram pelo domicílio ou não. Se não tiver passado, então nos avise”, diz Francisco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caso a pesquisa já tenha sido realizada no domicílio, a informação é passada ao morador e o atendimento é encerrado. Se o endereço ainda não tiver sido visitado, o atendente informará que um recenseador irá presencialmente ao local.

Se o domicílio tiver sido visitado, mas, por alguma razão, a entrevista não tenha sido realizada, o informante pode responder por telefone, sem necessidade de uma pesquisa presencial.

Dificuldades na realização das entrevistas

A desinformação tem sido um grande problema para a coleta de dados para o Censo de 2022. O site do IBGE disponibiliza uma seção, chamada de “Falso x Verdadeiro", para tentar desmentir as informações falsas para o público.

“Nós tivemos recenseadores que não foram bem recebidos, as pessoas se recusaram por uma questão de opinião ou ideológica. Então estamos nos sensibilizando pelos meios de comunicação para tentar reverter esse quadro de recusa”, conta Francisco.



Sobre o assunto Taxa de recusa em responder ao Censo é duas vezes maior em São Paulo

Municípios questionam queda de receita com base em prévia do Censo

Censo 2022: municípios do Interior diminuem, Grande Fortaleza cresce; entenda

Dados finais do Censo 2022 devem ser divulgados em março, afirma IBGE

Saiba qual a população de Fortaleza, conforme prévia do Censo 2022

Tags