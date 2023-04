297 anos do bairro Montese: moradores comemoram data com Feira de Empreendedorismo

O bairro Montese completa 297 anos de existência nesta sexta-feira, 14. Como forma de comemorar a data, um grupo de moradores da região vai realizar uma exposição chamada Feira dos Empreendedores, que será realizada na Estação Do VLT Expedicionários Aeroporto neste sábado, 15.



O evento tem como objetivo principal ser palco para divulgação de marcas e de trabalhos desenvolvidos por moradores do Montese. Além disso, a feira busca congregar os residentes do bairro — no espaço, vão existir zonas gastronômicas e áreas para crianças.

A geógrafa e mentora do projeto, Maryane Andrade, afirma que a ideia de realizar a feira surgiu durante o seu período de graduação e destaca que sua atuação como empreendedora também foi importante para a concepção da ideia.

“Desenvolvi o projeto para que ele chegasse até o meu bairro [Montese]. É uma área muito comercial, mas muitos moradores nunca encontraram nada parecido com esta feira”, aponta Maryane.

A geógrafa defende que o evento causará um impacto positivo para o ecossistema social do bairro. Outro benefício sublinhado por Maryane é a divulgação de marcas e produtos de moradores do Montese.

“É importante que os empreendedores do bairro queiram participar da feira. As vendas vão ser incentivadas. Outro objetivo é estreitar laços entre moradores do Montese. Já estamos pensando em realizar novos encontros em ambientes que comportam um grande número de pessoas”, conclui.



