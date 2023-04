Homem é preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Montese, em Fortaleza

Um homem de 35 anos foi preso por policiais militares suspeito de tráfico de drogas em Fortaleza. Ele foi detido na rua Edite Braga, no bairro Montese, nessa sexta-feira, 31. A prisão foi realizada por policiais militares do 6º BPM.

Foram apreendidas 690 gramas de maconha, duas balanças de precisão e um celular com o suspeito.

Conforme O POVO apurou, Manuel Alves Mourão Neto foi abordado com drogas e os agentes de segurança indagaram sobre outros entorpecentes. De acordo com a fonte, a equipe de policiais teria entrado na residência do suspeito com autorização dele, identificando mais entorpecentes no local.

O homem foi encaminhado ao 11º Distrito Policial onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A atuação teve o apoio do serviço de inteligência do batalhão, que já monitorava o suspeito.

Apreensão de drogas no bairro Montese, em Fortaleza (Foto: via WhatsApp O POVO)



